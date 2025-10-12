Schauffele triumfoval v Jokohamě a získal první letošní titul na PGA Tour

„Je to dobrý pocit. Je fajn vědět, že na to stále mám,“ řekl čtvrtý hráč světového žebříčku, který čekal na trofej od loňského triumfu na British Open. Na začátku sezony ho trápily zdravotní problémy. „Doufám, že se mi podaří vrátit se do rytmu,“ dodal golfista, jenž v září musel strávit s americkým týmem porážku v Ryder Cupu.
„Je to zvláštní vyhrát tady,“ uvedl Schauffele, jehož matka s kořeny na Tchaj-wanu v Japonsku vyrůstala a jeho prarodiče v zemi stále žijí. Napůl Japonka je i jeho manželka, která pochází z Okinawy.
O nejlepší výkon finálového kola se v Jokohamě postaral nakonec čtrnáctý Američan Matt McCarty, který zahrál 12 birdie a na hřišti s parem 71 zvládl kolo na 60 ran. Útočil i na rekordní výkon 58 ran, na poslední jamce ale trefil stromy a zahrál bogey. Rekord PGA Tour drží Jim Furyk, který zahrál na 58 ran finálové kolo na Travelers Championship v roce 2016.
Golfový turnaj Baycurrent Classic série PGA Tour v Jokohamě (par 71, dotace osm milionů dolarů):
1. Schauffele 265 (71+63+67+64), 2. Greyserman 266 (67+63+71+65), 3. Thorbjornsen (všichni USA) 268 (69+69+66+64), 4. An Pjonk-hon (Korea) 270 (69+69+66+66), Higgo (JAR) 270 (71+65+68+66), Hoey (Fil.) 270 (68+68+71+63), Kanaja (Jap.) 270 (68+70+70+62), Smalley (USA) 270 (69+65+72+64).