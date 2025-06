Před posledním kolem se Jakubčík dělil o vedení a závěr soutěže mu vyšel skvěle. Člen brněnského golfového klubu zaznamenal šest birdie a jediné bogey a díky 67 ranám předvedl své nejlepší kolo. Dosavadním nejlepším českým výsledkem na evropském šampionátu amatérů bylo třetí místo Šimona Zacha z roku 2016.

„Je to úžasné, neskutečné,“ řekl Jakubčík na webu šampionátu. „Pořád nevím, co si o tom mám myslet. Byl jsem samozřejmě nervózní, do čtvrtého kola nás šlo hodně se stejným skóre. Abych byl upřímný, snažil jsem se nedívat na výsledkovou tabulku, soustředit se na svou hru a vyšlo to výborně. Na 18. jamce jsem se podíval, pro případ, že bych musel hrát hodně agresivně. Před posledním greenem jsem už tak nervózní nebyl,“ prohlásil.

Poslední čtvrtý major sezony British Open, který bude letos hostit severoirský Portrush od 17. do 20. července, si Jakubčík zahraje jako první český golfista v historii. Díky triumfu na kontinentálním šampionátu by měl český talent rovněž vylepšit své postavení ve světovém amatérském žebříčku, v němž byl dosud devátý.