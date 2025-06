dotace 300 000 eur, par 72:

1. Alexanderová (JAR) 199 (73+64+62), 2. Sobrónová (Šp.) 201 (67+67+67) a Hamiltonová (Angl.) 201 (66+66+69), 4. Fünfstücková (Něm.) 202 (70+66+66), Delacourová (Fr.) 202 (71+65+66), Harryová (Wales) 202 (68+67+67), Iturriozová (Šp.) 202 (68+66+68) a Métrauxová (Švýc.) 202 (68+63+71), ...9. am. Saint Germain 203 (72+65+66), 13. Kousková 204 (70+67+67), 40. Davidson Spilková 208 (72+67+69), 57. Melecká 211 (70+71+70), 62. Macková 212 (70+71+71), cutem neprošly 72. am. Kedroňová 142 (71+71), 107. T. Koželuhová 146 (73+73), 123. Napoleaová 149 (74+75), 125. am. Kohoutek 150 (72+78) a Váňová 150 (75+75), 131. E. Koželuhová (všechny ČR) 156 (74+82)