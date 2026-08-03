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Bača a Bujáková na Karlštejně ovládli vrchol amatérského golfu v Česku

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  14:48

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Matěj Bača a Barbora Bujáková, vítězové Czech International Amateur Championship 2026 presented by Raiffeisenbank. | foto: Zdeněk Sluka

Matěj Bača a Barbora Bujáková se na Karlštejně stali mezinárodními mistry České republiky ve hře na rány. Czech International Amateur Championship 2026 presented by Raiffeisenbank představuje vrchol českého amatérského golfu. Letošní ročník přivedl na Karlštejn zaplněné startovní pole hráčů a hráček z rekordních 18 zemí. Fanoušci jej navíc mohli poprvé sledovat v přímém televizním přenosu České televize.

Matěj Bača vstupoval do závěrečného kola s náskokem šesti ran před loňským mistrem Jakubem Daliborem Sutorem. Obhájce titulu ale zahrál finále za 67 ran a výrazně se mu přiblížil. Bačovi pomohlo birdie na sedmnácté jamce a po kolech 69, 68, 68 a 71 zvítězil se skóre 276 ran.

„Šel jsem do toho úplně se stejným mindsetem jako do prvních tří kol. Hrál jsem jenom sám na sebe a vůbec jsem se nesnažil dívat na ostatní hráče, jak hrají. Až po první devítce, kdy už jsem byl takový vyklidněný a věděl jsem, jak hraju a co asi od sebe čekat, jsem začal na druhé devítce trochu sledovat výsledky ostatních a pokusil jsem se podle toho zařizovat,“ popsal Bača své nastavení během rozhodujícího kola.

Nejlepší tři golfisté Czech International Amateur Championship 2026 presented by Raiffeisenbank: Uprostřed vítěz Matěj Bača, vlevo stříbrný Jakub Dalibor Sutor a vpravo třetí Maďar Bence Bertényi.

Sutor zaostal o dvě rány a obsadil druhé místo. Stejný výsledek 278 ran zaznamenal také Maďar Bence Bertényi, kvůli horšímu finálovému kolu ale skončil třetí.

Také ženská soutěž přinesla těsný souboj. Barbora Bujáková vedla již po úvodním kole za 69 ran a první místo udržela až do konce. Ve finále zahrála 71 ran a s celkovým výsledkem 281 zvítězila o dvě rány před Kristýnou Vohralíkovou.

Nejlepší tři golfistky Czech International Amateur Championship 2026 presented by Raiffeisenbank: Uprostřed vítězka Barbora Bujáková, vlevo druhá Kristýna Vohralíková a vpravo bronzová Sofie Hlinomazová.

Třetí skončila Sofie Hlinomazová se skóre 287 ran. Bujáková získala svůj první individuální mistrovský titul po zdravotní pauze způsobené operací, během níž měla golf výrazně omezený.

„Mám z toho moc hezký pocit. Já jsem ještě žádné mistrovství nevyhrála, s holkami se nám povedlo vyhrát jenom extraligu, jinak jsem se vždycky motala kolem druhého, třetího nebo bramborového místa. Je to pro mě nádherná vzpomínka,“ komentovala Bujáková své vítězství.

Czech International Amateur Championship 2026

Karlštejn

Muži: 1. Matěj Bača 276 ran, 2. Jakub Dalibor Sutor 278, 3. Bence Bertényi 278, 4. Václav Švub 280, 5. Mikuláš Vojtěšek 281
Ženy: 1. Barbora Bujáková 281 ran, 2. Kristýna Vohralíková 283, 3. Sofie Hlinomazová 287, 4. Sabrina Wong 288, 5. Sofie Borůvková 291

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