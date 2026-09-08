Albatross Golf Resort, jeden z nejprestižnějších golfových resortů v České republice, hostí významné domácí i mezinárodní golfové události. Tentokrát se ale na jeho greenech sešla poměrně neobvyklá společnost.
Turnaj Champions Together totiž spojil sportovní svět napříč disciplínami.
Vedle profesionálních golfistů Sáry Kouskové, Jany Melichové, Patricie Mackové či Petra Hrubého se do něj zapojily i výrazné osobnosti českého sportu, například Radek Štěpánek, Jakub Voráček, Marek Židlický, Libor Sionko, Jiří Welsch, Ondřej Bank, Petr Korbel, Tomáš Kraus, Louis Klein a další.
„Golf je sport založený na fair play, respektu a překonávání vlastních limitů. Právě proto jsme se rozhodli podpořit koncept Champions Together, který na jedno hřiště přivádí profesionální hráče i sportovce se zdravotním handicapem,“ říká Marco Iannaccone, generální ředitel UniCredit Bank. „Společná hra ukázala, že sport má jedinečnou schopnost bourat bariéry, propojovat lidi a inspirovat k větší otevřenosti a vzájemnému porozumění,“ dodal.
Turnaj si pochvalovala i Darina Muchová, generální manažerka Albatross Golf Resort: „Na jednom hřišti se potkali vrcholoví sportovci z různých sportovních odvětví – hokejisté, fotbalisté, snowboardisté, lyžaři, tenisté, skikrosaři, basketbalisté a další, s profesionálními golfisty, paragolfisty a talentovanou golfovou mládeží z naší Albatross akademie. Z našeho pohledu to bylo velice inspirativní prostředí, odkud si všichni zúčastnění mohou odnést zajímavé zkušenosti. Chtěli jsme ukázat, že golf je skutečně sport pro všechny, bez ohledu na věk, zkušenosti či jakákoli omezení. Golf bourá bariéry, vytváří nová přátelství a dává prostor respektu, spolupráci a společným zážitkům.“
Vyvrcholením dne bylo slavnostní vyhlášení výsledků a společenské setkání všech účastníků.
„Vedle sportovních výkonů jsme chtěli turnaji dát také společensky prospěšný rozměr. Proto jsme finančně podpořili Speciální základní školu a Praktickou školu v Ústí nad Labem a Základní školu speciální a Praktickou školu v Merklíně, kde se děti seznamují se SNAG Golfem, a také nadějnou českou reprezentantku v paragolfu Terezu Sršňovou na její sportovní cestě. V závěrečném trouble shotu mohli všichni účastnici společně s námi podpořit domácí hospic Mezi břehy,“ říká Iannaccone.
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„Jsme rádi, že můžeme přispět k rozvoji sportu a pomáhat tam, kde to má skutečný smysl,“ dodává.
Turnaj se uskutečnil pod záštitou UniCredit Bank a Albatross Golf Resort. Institucionálními partnery jsou Česká golfová federace, Česká golfová asociace handicapovaných, Český olympijský výbor a Český paralympijský výbor.