Nejlepší jezdecký sport na světě, vzpomíná Zvára na O2 arenu. Vrátí se

Češi v O2 areně Galashow světového parkuru Global Champions Prague Playoffs se koná v O2 areně od 21. do 24. listopadu. Pozvání k účasti v soutěžích úrovně CSI2* mají od pořádajícího Czech Equestrian Teamu zdarma zajištěné mistři České republiky 2019 v kategoriích mladší a starší junioři, jezdci do 25 let, ženy a senioři. Jsou jimi Natálie Kovářová, Sára Finsterle, Linda Portychová, Vladislava Fenclová a Aleš Opatrný. Poslední „zlatou jízdenku“ získal vítěz finále Českého skokového poháru 2019, Rudolf Doležal. Na seznamu účastníků však nechybí celá řada dalších domácích parkurových jezdců.

Zvára patří do tzv. A-kádru české parkurové reprezentace. Během galashow světového parkuru Global Champions Prague Playoffs tak bude patřit mezi nejžhavější domácí naděje.

Se starty v pražské O2 areně má zkušenosti z minulého roku. „Rád vzpomínám na loňský ročník. Byla to úžasná show,“ říká Ondřej Zvára o své účasti v soutěžích CSI2* při GC Prague Playoffs. „Mohli jsme sledovat ten nejlepší jezdecký sport na světě. Jsem přesvědčen, že jsem nic těžšího a většího v hale skákat neviděl ve srovnání s tím, co absolvovali zástupci jednotlivých družstev ve finále Super Cupu Global Champions League. Pro mě to byl velký zážitek.“

Sám přiznává, že pro něj bylo velmi obtížné v O2 areně udržet soustředěnost koní. Nejen, že jde o náročné prostředí, ale navíc se akce koná na začátku halové sezony. „Věřím tomu, že kdyby se mítink konal třeba o měsíc později a moji svěřenci by se stihli více aklimatizovat na halových kolbištích, bylo by to jednodušší. Podobnou situaci jsem zažil před několika málo dny v Šamoríně. Jednalo se o naše letošní první halové závody a první den byli koně stažení, neuvolnění a nevnímali parkur tak, jak by bylo potřeba kvůli výsledku.“

S koňmi, kteří jsou potenciálními účastníky Prague Playoffs, se Zvára už před Prahou nikam nechystá, ale zaměří se pouze na domácí přípravu.

Vstupenky v předprodeji Vstupenky na prestižní galashow světového parkuru jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz. Ceny denních vstupenek v 1. kategorii, tedy do 1. patra O2 areny, se pohybují od 1 290 Kč do 2 190 Kč. Vstupenky do 4. patra lze zakoupit již od 290 Kč. Pro ty, kteří si chtějí užít všechny čtyři závodní dny jedinečné galashow světového pakuru, jsou připraveny permanentky od 1 490 Kč.

„Naplánovali jsme to tak, že absolvují závody v Šamoríně a pak už pojedou jen do O2 areny,“ říká a dodává: „Žádné změny těsně před Prague Playoffs neplánujeme, budeme pokračovat v již zažitém režimu. Naši koně se často účastní mezinárodních akcí a jsou již na ledasco zvyklí. Budeme jen více pracovat v hale, aby si zvykli na stísněný prostor, změnu délky cvalového skoku a samozřejmě s tím související i přiblížení ke skoku.“

O účasti konkrétních koní zatím není definitivně rozhodnuto, ve hře jsou Quimero, Chaccolan, Cardiff Dwerse Hagen a Commarron. „S majitelkou Hanou Rechovou vybereme dva koně podle aktuální situace v tréninku,“ vysvětloval Zvára. „Na místě pak bude jeden z cílů samozřejmě kvalifikace do nedění Grand Prix CSI2*, ale budu spokojený za každý bezchybný parkur.“