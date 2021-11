Kellnerová i vítězové z Tokia. Světový parkur se vrací do O2 areny

Loni si kvůli covidu museli dát pauzu. Nyní se ale do O2 areny ti nejlepší parkuroví jezdci světa vrací. Od čtvrtka do neděle proběhne v multifunkční hale už třetí ročník Global Champions Prague PlayOffs. Do Prahy dorazí zhruba 240 koní a fanoušci se mohou těšit i na českou hvězdu Annu Kellnerovou.