Gladiátoři chtějí titul i letos, v cestě jim opět stojí pražští Lions

„Často říkám hráčům, že co se stalo, už se nedá změnit, ale dá se jít dál, být lepší. A to si myslím, že bylo na letošní sezoně vidět. Dostali jsme nový cíl,“ nechal se slyšet trenér pražského mužstva Zach Harrod.

Motivace Lions byla od začátku jasná – zahrát si znovu Czech Bowl a tentokrát si už nenechat sebrat pohár před nosem. A nutno konstatovat, že plánu se zatím Harrodovi svěřenci drží zuby nehty.

Jenže...

Uspět hodlá i jihlavský tým, který měl od začátku nového ročníku také zcela jasný cíl.

„Coby úřadující mistr jsme otočili list a vyrazili za novým vítězstvím,“ hlásil zkušený Matěj Večes, který na Vysočinu přišel jednak jako posila, ovšem zároveň i jako jeden z trenérů. „Gladiátoři neustále pracují na rozvoji svých hráčů, což je to, co se mi na nich moc líbí. Oni nevolají nás zkušené kluky proto, abychom jim vyhráli titul, ale předali mladším hráčům svoje zkušenosti,“ pochvaloval si.

Také proto se z vysočinského týmu stal během relativně krátké doby favorit soutěže.

„Je to deset let, co jsem přišel na první trénink Gladiátorů a náš trenér tehdy řekl, že tenhle tým jednou vyhraje Czech Bowl, což jsem mu popravdě tehdy moc nevěřil. Dneska už vím, že tenhle tým dokáže všechno, co si vysní,“ svěřil se jeden ze zakládajících členů jihlavského klubu Petr Gerstner.

Nastoupí úplně jiný tým

V základní části sezony prohráli Gladiátoři jen jednou, právě s pražskými Lions 19:35.

„My jsme teď ale úplně jiný tým. A to nejenom kvůli tomu, že nám ze sestavy vypadl Ryan Pahos, kterého nahradil skvělý Honza Dundáček. Celkově jsme jiní, z čehož by podle mě měli být Lions nervózní. Rádi bychom jim tu porážku z úvodu sezony oplatili,“ prozradil Večes.

A naprosto stejně to vidí i zbytek jihlavského týmu. „Letos to bude moje už šestá účast v Czech Bowlu. Doma zatím nemám žádné stříbro a na stará kolena s tím rozhodně nechci začínat,“ usmíval se ostřílený reciever Jan Beran.

Finále nejvyšší domácí soutěže amerického fotbalu se po pěti letech vrací do Prahy, konkrétně na stadion fotbalové Viktorie Žižkov. Začátek utkání je naplánovaný na nedělní 16. hodinu.

Řekli před Czech Bowlem

Stanislav Hlach (Gladiators): „Czech Bowl je příležitost všem ukázat, co umím. Ale zároveň je pro mě pocta reprezentovat a bránit titul, který patří na Vysočinu. Odvetu s Lions jsem měl v hlavě opravdu dlouho a mohu všem slíbit, že tenhle zápas bude probíhat úplně jinak než ten na začátku sezony.“

Petr Kratochvíl (Gladiators): „Lions mají letos opravdu kvalitní tým a rozhodně nám budou chtít ten loňský nářez oplatit. Stejně tak ale máme skvělý tým i my a vidina zisku mistrovského poháru dva roky po sobě nás požene neskutečně dopředu.“

Shazzon Mumphrey (Lions): „Loni to byl pro Lions nešťastný zápas, ale už je to za námi a já doufám, že se nám letos finále podaří mnohem lépe. Že vyhrajeme. Věřím, že náš tým má zbraně, jak se poprat s obranou Gladiátorů.“