Harrachov bude o víkendu hostit extrémní závod Gladiator Race

Mít dobrou fyzičku se ale při tomto závodě hodí. Gladiator Race, podobně jako Spartan Race, je totiž výzvou pro ty, kteří chtějí na sobě makat.

„Překážkové závody se neustále vyvíjí, je to velmi dynamický sport. Nejen u nás, ale po celém světě. Jejich obliba stále roste a tím pádem se pořád obměňují a vymýšlejí nové trasy a překážky. Je to o neustálém posouvání hranic. Když jeden rok něco zvládnete, nechcete příště běžet to samé. Chcete něco nového. Jeden rok řešíte, jestli závodníky vůbec poslat při zimním závodě po kotníky do vody, druhý rok už to je po pás a třetí rok se nás ptají, proč se v té ledové vodě neplave,“ říká ředitel závodu Roman Šinkovský.

Pořadatelé jsou tak v neustálém zápřahu a vymýšlení novinek. Sledovat se musí i dění ve světě. Jaké terény a místa musí závodníci zdolávat a jaké překážky se jim při tom staví do cesty.

„Některé překážky jsou jasně dané podle mezinárodních pravidel, ale některé si sami vymýšlíme, aby to bylo pro závodníky pestřejší. Ale musí se to hodně pečlivě vybírat a kombinovat. Aby to pro jednoduchost neodradilo skutečné nadšence a profíky a zároveň aby to pro netrénovaného závodníka nebyla smrt,“ komentuje Šinkovský. V Harrachově tak nebude chybět zdolávání můstku K120, což samo o sobě stačí na odrovnání řady soutěžících. Výzvu překonat sám sebe ale doplňují další překážky jako nošení břemen, házení, šplhání či překonávání nejrůznějších silových bariér. Umět běhat totiž při Gladiator Race nestačí.

Závod prověří celé tělo a kromě fyzické připravenosti i tu psychickou. I když většina účastníků doběhne do cíle na pokraji sil, zájem o podobné akce neutuchá.

„Překážkové závody jsou ve světě ve velké oblibě. Mezinárodní olympijský výbor už je uznal jako aspirující sport na olympiádu v roce 2028 v Los Angeles. Ladí se teď podoba, jak by to mělo vypadat. Jestli to bude na stadionu jako klasická atletika s nějakou překážkovou multikonstrukcí nebo podobně jako u biatlonu, kde běžíte v terénu a k tomu zdoláváte překážky a když je nezvládnete, děláte navíc nějaký okruh,“ říká Šinkovský.

Gladiator Race v Harrachově bude jedinečný tím, že během jednoho víkendu nabídne tři různé závody. Novinkou bude noční závod, kdy se závodníci mohou pomalovat UV svítícími barvami. Nepůjde tedy jen o sportovní výkony, ale i o show. Ještě předtím proběhne závod na 6 kilometrů a v neděli pak hlavní na 12 kilometrů.

„Počítáme i s dětskými účastníky, pro které máme speciální závody. U nich je zajímavé, že tam jde obtížnost mnohem víc dopředu než u závodů pro dospělé. Protože když v tom děti vyrůstají odmalička, tak jim nestačí jen něco přelézt, přeskočit. Potřebují speciální překážky a tak se stále vymýšlí nová a nová lákadla,“ dodal Šinkovský.

Součástí Gladiator Race je i bohatý doprovodný program, aby si na své přišli i ti, kteří přijdou jen fandit.