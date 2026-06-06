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Gestin obhájil zlato mezi kanoisty v Troji, z Čechů byl nejlepší šestý Chaloupka
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
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MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...
PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?
Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...
Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou
Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).
Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané
Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
Roland Garros ONLINE: Finále žen. O titul soupeří mladá Ruska a polská senzace
V nečekaně obsazeném finále tenisového Roland Garros se o premiérový grandslamový titul utkávají Mirra Andrejevová a až 114. hráčka světového žebříčku Maja Chwaliňská. Potvrdí devatenáctiletá Ruska...
Gestin obhájil zlato mezi kanoisty v Troji, z Čechů byl nejlepší šestý Chaloupka
Ze tří českých kanoistů ve finále Světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl, nejlépe skončil šestý Václav Chaloupka. Lukáš Rohan byl hned za ním a Lukáši Kratochvílovi patřilo ve...
Další skvělá kvalifikace. Salač zopakoval v Maďarsku druhé místo z Itálie
Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci o 24 tisícin...
Sedmnáctiletá šampionka Roland Garros: narodila se v Rusku, bude hrát za Česko
Český tenis už brzy získá talentovanou posilu, která právě ovládla dvouhru juniorek na Roland Garros. Sedmnáctiletá ruská rodačka Alisa Okťabrjovová se v příštích dnech oficiálně stane českou...
MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku
Velký fotbalový festival se kvapem blíží. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. Představí se na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kdy a kde...
MS 1950: Brazilská Hirošima. Soupeř se pomočil strachy a z brankáře byl vyvrhel
Od našeho zpravodaje v USA Dávno už byl v důchodu, ale na ulici si na něj ukazovali pořád stejně: „Jen se podívejte, tenhle chlap rozplakal celou Brazílii!“ Moacir Barbosa chytal na domácím mistrovství světa v roce 1950, a...
Vikingové přicházejí! Norští fotbalisté ukázali před mistrovstvím epickou fotku
Norové přicházejí. A rovnou jako vikingové. Fotbalová reprezentace ze Skandinávie před odletem na mistrovství světa zaujala týmovou fotografií, na níž hráči pózují jako dávní severští válečníci....
Íránští fotbalisté obdrželi víza ke vstupu do USA, některým funkcionářům byla zamítnuta
Íránští fotbaloví reprezentanti obdrželi deset dnů před svým prvním zápasem na mistrovství světa víza ke vstupu do Spojených států amerických. Agenturám to potvrdily americké úřady s tím, že některým...
Velká cena Monaka formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat
Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Monako. Zdejší okruh nabízí jednu z nejkrásnějších kulis v celém šampionátu. Vede ulicemi města a obsahuje řadu zrádných zatáček a pasáží. Piloti...
Děčínský lídr Pomikálek o minulé sezoně: V kabině byly neshody, tým si nesedl lidsky
Bez frází, vytáček a mazání medu kolem pusy. Když kapitán děčínských basketbalistů Tomáš Pomikálek hodnotil letošní ligovou sezonu, přiznal: „Poté, co kabinu opustili Dashawn Davis a Ahman Rand,...
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FIFA nakonec umožní fanouškům přinést si na zápasy MS lahve s vodou
Světová federace FIFA necelý týden před začátkem fotbalového mistrovství světa v Severní Americe znovu změnila pravidla týkající se lahví na vodu, které si mohou fanoušci s sebou přinést na stadiony....
Královna Maděrová: Povinnosti šampionky zvládám skloubit, stihla jsem i odpočinek
Přípravu na další sezonu už sice zahájila před několika týdny, její italský olympijský triumf v paralelním obřím slalomu ale nelze zapomenout. Stále ji zastavují lidé na ulici, gratulují jí. Ovace si...