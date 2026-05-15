O jedinou ránu je lepší domácí Němka Esther Henseleitová.
Kousková začala ve čtvrtek ránou pod par, v pátek předvedla mimořádný výkon. Zahrála šest birdie, jeden eagle a jediné bogey. Eagle, tedy dvě rány pod normu, předvedla po ráně z bunkeru na jamce číslo 11.
„Lepší už to asi moc být nemohlo. Teda mohlo, kdybych poslední putt nenechala krátký,“ řekla s úsměvem Kousková v rozhovoru pro televizní vysílání LET. „Ale ne, jsem opravdu moc spokojená. Přála bych si, aby každý den byl takhle klidný jako dnes. Opravdu jsem si to na hřišti užívala,“ dodala.
Radost měla i z eaglu. „Míček po ráně z bunkeru jen lehce zabočil doprava a spadl tam. To byl krásný začátek kola,“ dodala. Kousková bude útočit ve zbývajících dvou kolech na třetí triumf na evropském okruhu, loni vyhrála turnaj v Évian-les-Blains ve Francii a následně i na Tenerife.
V Hamburku reprezentuje devět Češek, což je rekord na zahraniční akci LET Tour. Spolu s Kouskovou prošly cutem čtyři: Patricie Macková, Tereza Zapletal Koželuhová, Kristýna Napoleaová a Tereza Melecká. Z nich je nejvýše Macková s výsledkem -3 na dělené sedmnácté pozici.
Do víkendových kol se nedostaly Klára Davidson Spilková, Lucie Váchová, Jana Melichová a amatérka Anna Ludvová.