Dosud na světových šampionátech skončil nejlépe na 31. místě, letos se na domácím mistrovství kvalifikoval mezi 24 krasobruslařů, kteří okusí i volné jízdy. Třiadvacetiletý svěřenec Michala Březiny tak dál může soutěžit po boku nejlepších soupeřů, v úterý trénoval s hvězdným Iliou Malininem.
„Před dvěma lety bych byl v šoku a koukal na to, kdo co dělá. Teď už jsem v klidu, cítím se komfortně. Necítím žádný tlak,“ říkal Reshtenko v rozhovoru po krátkém programu.
Reshtenko upadl, přesto na pražském šampionátu prošel do volných jízd
Byl jste nervózní, když jste čekal na známku?
Ani ne. Já jsem byl v klidu, věděl jsem, že to bude něco kolem 75 bodů. Dneska jsem zažil neuvěřitelný pocit. Když jsem jel jízdu, tak jsem samozřejmě nervózní byl, ale bylo neskutečné, jak mě všichni podporovali. Škoda posledního pádu, byla to skoro čistá jízda. Spadl jsem u svého oblíbeného skoku.
U čtverného toeloopu, co se tam přihodilo?
Byl jsem tak nabitý energií od diváků, říkal jsem si, že to mám. Šel jsem na toeloop moc silou a kvůli tomu to nevyšlo.
Trenér Michal Březina
„Řekl jsem mu už při rozcvičce, ať je připravený na to, že tu bude hukot. Skoro jsme neslyšeli vlastního slova, ale vyrovnal se s tím docela dobře. Říkal mi, že musel sám sebe uklidňovat před axelem, protože po tom salchowu začali všichni tleskat. Pak přišla chybička u toeloopu, kde to chtěl udělat až moc dobře. Jsem rád, že se probojoval do volné jízdy.“
Přesto jste poprvé na mistrovství světa postoupil do volných jízd.
Můžu se v nich zlepšit. Když odjedu, co mám odjet, všechno bude v pořádku. Mám tři čtverné skoky a dva trojité axely. A důležité bude znovu nespadnout při toeloopu.
Nepřemýšlel jste, že byste zařadil kombinaci po povedeném salchowu?
Ne, ne. Já už tu jízdu jezdím celou sezonu, mám tu kombinaci takhle natrénovanou. A taky je jednoduší dostat dobré známky za salchowa, když ho neskáčete v kombinaci. Za salchowa jsem měl tři body plus, kdybych ho skákal v kombinaci, bodů by bylo méně.
Překvapil vás zájem českých fanoušků o krasobruslení?
Je to neuvěřitelné, co se stalo za poslední dva měsíce, jaký je zájem, kolik lidí mě podporovalo, kolik lidí mi psalo. Je to obrovská motivace ukazovat lepší a lepší výsledky.
Co říkají vaši soupeři na šampionát v Praze?
Všichni říkají, že je to wow. Moc se jim líbí organizace, že nemusíme cestovat na hlavní halu. Je to před hotelem, máme čas se zkoncentrovat na závod. Když jsme měli v úterý trénink na hlavní hale, tak to bylo taky wow! V Japonsku jsme neviděli, že by se tolik lidí přišlo podívat na trénink. Byla to napůl závodní atmosféra.
Necítíte kvůli tomu větší tlak? Trenér Michal Březina vás před čtvrtečním závodem uklidňoval.
Když vstoupím na led, je tam tlak. Michal říkal, že musím být v klidu a soustředit se jen na to, co mám dělat.
Je to velký rozdíl oproti lednovému mistrovství Evropy v Sheffieldu
Obrovský, tady byla plná aréna, v Sheffieldu, když byl krátký program, mě mrzelo, že nikdo nekouká. Teď to bylo úplně jiné. Samozřejmě vím, že kdybych udělal toeloop, který jsem letos skočil vždycky, měl bych třeba 85, 88 bodů, což by bylo úžasné. Ale už to nevrátím. Budu se soustředit, abych co nejlíp zajel volnou jízdu.