Čtverný axel? Reálný je, ale vyžaduje obrovskou práci, říká bronzový Reshtenko

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Cenný kov pro české krasobruslení získal po dlouhých třinácti letech. Čerstvý držitel bronzové medaile z mistrovství Evropy v krasobruslení Georgii Reshtenko promluvil v Rozstřelu o emocích z triumfu, náročné cestě ke čtverným skokům a o nadcházejícím mistrovství světa v Praze.

Rozstřel

Po fantastické volné jízdě, kterou završil několika čtvernými skoky, stanul třetí na stupních vítězů. „Byla tam nervózní atmosféra, ale cítil jsem, že na to mám. V posledních vteřinách jsem si uvědomil, že jsem to udržel,“ popsal bezprostřední pocity po výkonu. Až když sledoval, jak jeho poslední možní soupeři chybují, došlo mu, že medaili má jistou.

Nejemotivnější chvíle přišla po závodě. „Michal (trenér Michal Březina, pozn. red.) začal dostávat zprávy na mobil, točil nám to a najednou všichni kolem začali podivně jásat. Možná na ten okamžik nikdy nezapomenu. Bylo to jako ve snu,“ vypráví třiadvacetiletý Reshtenko o chvíli, kdy se oficiálně dozvěděl o bronzu.

Zároveň vzpomněl na zesnulého předsedu svazu krasobruslení Stanislava Žídka: „Je velká škoda, že to nevidí. Ale Michal řekl, že nás sleduje odtamtud.“

Srovnaná hlava a americká škola

Březina o něm po závodě řekl, že si „srovnal hlavu“. Co to pro krasobruslaře znamená? „Už je to mé čtvrté mistrovství Evropy, spoustu věcí dělám automaticky. Nervy mám pořád, ale jdu do toho, nebojím se,“ vysvětluje zkušený závodník. Přiznává, že po neúspěchu na olympijské kvalifikaci v Číně zažil období pochybností, zda dělá vše správně. „Teď je ale vše konečně srovnané.“

Hostem pořadu Rozstřel je Georgii Reshtenko, český krasobruslař a čerstvý držitel bronzu z mistrovství Evropy.

Zásadní zlom přinesl odchod do USA, kde poslední čtyři roky trénuje pod vedením Rafaela Arutjunjana a Michala Březiny. „Trénink je tam úplně jiný – jezdí se mnohem více programů. Technicky jsem si dřív myslel, že dělám věci správně, ale nebylo to tak. Ve 23 letech jsem musel změnit techniku, která se budovala celý život. Je to proces, ale jdeme správným směrem.“

Cesta k čtverným skokům: sedm let a strach

Zatímco přechod z dvojitých na trojité skoky trval krasobruslařům jen pár let, ke čtverným je cesta mnohem delší. „Je to obrovský rozdíl. Všichni trojité skoky skočí v deseti letech, ale svůj první čtverný salchow jsem skočil až v sedmnácti. Trvalo mi sedm let přidat jednu rotaci navíc,“ popisuje Reshtenko. Podle něj ne každý krasobruslař čtverný skok zvládne. Kromě talentu a obrovské dřiny je klíčové překonat strach. „Když se učíte nový skok, nevíte, jak dopadnete, a bojíte se. Čím jste starší, tím je to těžší.“

Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy

Nyní má v hledáčku i jeden z nejsložitějších skoků – čtverného axela, který obsahuje o půl otáčky více než ostatní čtverné skoky. „Před rokem bych řekl, že to není reálné, můj axel nebyl dobrý. Teď, když jsme ho zlepšili, cítím, že tam je prostor k práci. Je to obrovská dřina, ale chci to zkusit.“

Mezi Prahou, Amerikou a budoucností

Georgii Reshtenka, který má ruské kořeny, ale žije v Praze a reprezentuje Česko, otázka „balancu mezi světy“ nezaskočila. „Vůbec nebalancuji. Moje rodina bydlí v Praze, já mám české občanství, jsem Čech. Trénuji v Americe a bydlím v Praze. S okolím nemám problém,“ říká jednoznačně. S předsudky se podle svých slov nesetkal.

I přes momenty pochybností, například po minulém mistrovství světa v Bostonu, kdy cítil, že „nezvládá tlak“, vydržel. „Rodina a trenéři mi říkali, že na to mám. A já sám cítím, že jsem svůj potenciál ještě nevyužil naplno.“

Na závěr zdůraznil, že se těší na vrchol sezony – mistrovství světa, které se v březnu koná v Praze. „Když jsem se dozvěděl, že bude mít Česko mistrovství světa, byl jsem neuvěřitelně šťastný. Jen málokterý sportovec zažije mít světový šampionát doma. Je to obrovská zodpovědnost, ale moc se na to těším a chci ukázat své maximum.“

Jak přesně změnila americká tréninková škola jeho techniku? Proč je čtverný axel považován za skokanský svatý grál? A jaké pocity zažívá krasobruslař ve chvíli, kdy si uvědomí, že zvládl nejtěžší program svého života? I na to odpovídal Georgii Reshtenko v Rozstřelu.

Čtverný axel? Reálný je, ale vyžaduje obrovskou práci, říká bronzový Reshtenko

