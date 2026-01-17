Je to velké, moc velké, jsem v šoku. Jak Reshtenko žasl a Březinovi se zlomil hlas

Také jeho kouč Michal Březina přiznával: „Kdyby mi někdo před odletem do Anglie řekl, že tu takhle dopadne, tak bych se mu vysmál.“
Jenže pak pozoroval, jak to Reshtenkovi v Sheffieldu na trénincích jde. „Nechybuje. Čtverný toeloop má teď tak na 90 procent,“ hlásil trenér v pátek.
Pozoroval ostatní muže a přemítal: Podle tréninků tu Žori (jak Reshtenkovi říká) patří výkonnostně mezi nejlepších dvanáct a kdo ví, možná i do první šestky.
Už v roce 2024 skončil Reshtenko na mistrovství Evropy nečekaně devátý, se třemi čtvernými skoky. Zato loni se trápil: třiadvacátý na Evropě, jedenatřicátý na světě.
|
Senzační bronz pro české krasobruslení. Reshtenko na ME navázal na Březinu
Na takové výkony reagoval i světový žebříček, a tak ho do krátkého programu v Sheffieldu losovali hned do první, tedy teoreticky nejslabší skupiny startujících.
„A my to dokázali! Z první rozjížďky až k bronzu,“ jásal Reshtenko v sobotním večeru.
Navrch se třemi osobními rekordy. Předvést v pravý čas to nejlepší, co v sobě máte, v tom tkví kouzlo sportovních úspěchů. Reshtenkova psychika bývala v minulosti vachrlatá. Ale tentokrát ne.
„Věř si.“ Pouhá dvě slova mu řekl Březina těsně předtím, než vyjel ve čtvrtek do krátkého programu.
A před volnou jízdou znovu. Jen ten kratičký pokyn: „Věř si.“
„To potřeboval slyšet nejvíc,“ vysvětloval trenér.
„Jo,“ přitakal Reshtenko. „Už na tréninku mi Michal říkal: Zvládneš to, všechno je v pořádku. Víte, já se občas všechno snažím dělat až příliš perfektně. Ale trenér mi říkal: To nemusíš, zkus si to i užít.“
K volné jízdě nastoupil s plánem: Nemysli na umístění, nemysli na top 10, na nic takového.
„Vážně jsem nepřemýšlel o výsledku, jen jsem šel bruslit a dělat svoji práci,“ ujišťoval. „Myslel jsem jen od prvku k prvku, než abych se soustředil na celý program.“
Ta strategie vycházela parádně. Reshtenko se rozjel, skákal - a jak! Čistě a krásně. Čtverný toeloop v kombinaci s trojitým, čtverný salchow, trojitý axel, další čtverný toeloop.
Pravda, jeho piruety opět jednou dokonalé nebyly, ty zůstávají domácím úkolem do budoucna, ale to v tu chvíli nebylo podstatné.
A já v tom křesle pořád sedím...
Když absolvoval šestý ze svých sedmi skokanských prvků, kombinaci trojitého lutze s eulerem a trojitým salchowem, Březina se už u ledu neudržel a pěstí nadšeně bušil do mantinelu.
„S tou kombinací, když už je v jízdě přece jen unavenější, občas míval Žori na tréninku problémy,“ vysvětloval kouč. „Potom mu už zbýval jen trojitý lutz. A tím jsem si byl jistý, že ho dá.“
Dal. Dozněla hudba, hala nadšeně burácela a Reshtenko měl nevěřícně hlavu v dlaních. Mával všem, šel z ledu, objímal se s Březinou i choreografem Adamem Soljou.
„Moc se mi líbilo, jak jsi zajel a jak jsi bojoval,“ řekl mu vzápětí Březina - a ano, měl i jisté výhrady k těm piruetám.
To ještě ani jeden z nich nevěděl, jak podivuhodně se celý závod vyvine.
Reshtenka usadili u ledu do křesla pro vedoucího závodníka. Což byla další nová zkušenost. Vedl a na volnou jízdu se ještě chystalo sedm krasobruslařů, sedm nejlepších po krátkém programu. Už v tuto chvíli měl jisté nejhůře osmé místo, které by bylo jeho životním úspěchem.
Ale u toho to neskončilo.
Když svoji jízdu na úvod poslední rozjížďky pokazil švýcarský obhájce titulu Lucas Britschgi, Reshtenko stále vedl a zůstával v křesle.
„Byl jsem tak moc překvapený, že tam pořád sedím,“ svěřoval se později. Ani Ital Grassl na tom nic nezměnil, z křesla českého reprezentanta vystrnadil až další Ital Matteo Rizzo.
Potom však chyboval také Estonec Michajl Selevko, s nímž Reshtenko často v Irwine trénuje. „Když Míša nezajel, necítil jsem se moc dobře, protože je skvělý kamarád a bruslař. Bylo mi ho líto.“
V tu chvíli věděl, že bude nejhůře čtvrtý. Přišel mezi novináře, začal poskytovat rozhovory.
V průběhu večera jsme postupně hledali ve statistikách, kdy naposledy byl Čech na mistrovství Evropy sedmý (Březina 2020), pak šestý, pátý (Březina 2015), čtvrtý (Březina 2014).
Ale měli jsme se dostat až k ročníku 2013 - a Březinovu bronzu ze Záhřebu.
Ani druhý z bratrů Selevkových totiž svoji jízdu nezvládl. Reshtenko nevěřícně hleděl na obrazovku, zatímco Březina do mobilu, kde druhému z estonských sourozenců nabíhaly body.
Potom zaťal pěst. „Máš medaili!“
Dlouhé objetí následovalo.
Chvíli poté mu kouč připomněl: „Jdi si pro brusle, budeš je potřebovat na vyhlášení.“
Nemohu být víc šťastný
Reshtenko jako by stále nechápal: „Je to velké, moc velké, nemám slov. Jsem tak moc šťastný. Kvůli našemu skvělému českému týmu, trenérům i všem, co tu jsou se mnou. První závod, kde jsem odjel dvě čisté jízdy, bez pádu - a rovnou na mistrovství Evropy. Nemohu být víc šťastný.“
Utíkal se připravit na ceremoniál, zatímco Gruzínec Nika Egadze si bruslil pro zlato a definitivně určil, že Reshtenko získá bronz.
Březina na něj čekal v zákulisí, vyprávěl, co všechno spolu prožili, pak se mu hlas na chvíli zlomil. „Jo, jsem trochu naměkko. Je mi strašně líto, že se toho nedožil Standa Židek,“ zmínil bývalého předsedu českého svazu, dobrou duši českého krasobruslení, který loni zemřel.
|
Reshtenko se blýskl krátkým programem, Valesiová a Bidař skončili na ME devátí
Také Březina jako by byl stále v šoku, co se jim povedlo. „Samozřejmě, měli jsme tu i štěstí, ale jak se říká, štěstí přeje připraveným. A my skokansky a technicky opravdu připravení byli,“ říkal.
Zablikal mu telefon, na displeji se objevilo RA. Volal Rafael Arutjuňan, momentálně nejslavnější krasobruslařský trenér světa, v jehož středisku v Irwine pracuje také Březina a kde se od roku 2022 Reshtenko připravuje.
„Objímám tě a jsem i za tebe moc rád. Jdeme správným směrem. Tahle medaile ti zůstane navždy, užij si jí,“ povídal Arutjuňan bronzovému muži.
Nastal čas na ceremoniál, Reshtenko vystoupal na bronzový stupeň, na krk mu pověsili ten třpytivý kus kovu.
„Bylo to neuvěřitelné. Já i na stupních pořád nechápal, co se stalo,“ popisoval své pocity Reshtenko. „Bylo to jako film, ve kterém jsem nerozuměl, co se děje. Pak spousta fanoušků chtěla autogram, fotit se, pořád víc a víc. Mám toho v hlavě tolik.“
Pomáhá mi mluvit sám se sebou
Bruslit se učil v Petrohradu, kde také chodil na uměleckou školu. „Hrál jsem dobře na housle, když mi bylo tak dvanáct třináct. Teď už jsem dlouho nehrál,“ vyprávěl. „Mám jiné recepty na relaxaci. Pomáhá mi mluvit sám se sebou, tím se uklidňuju. Taky jsem fanoušek fotbalu, Barcelony, samozřejmě. A rád si chodím před závody zaběhat, hlavě to pomáhá.“
V patnácti letech se s rodiči stěhoval do Česka, kde dostali práci. A už tu zůstal. Tady navázal na svoji v Rusku přerušenou kariéru, než se před třemi lety vydal za Březinou a Arutjuňanem do Kalifornie.
„Jenže pak jsem měl dvakrát zlomenou nohu a o půl roku přípravy tak vždycky přišel,“ líčil. „Až teď vlastně začínám zjišťovat, co přesně se po mně chce, jak to u Rafaela funguje. Předtím jsem se necítil komfortně a dělal spoustu chyb. I loni jsem se trápil. Tady jsem šťastný, že jsem zpátky. Také už je to moje čtvrtá Evropa a byl jsem i třikrát na mistrovství světa, nějaké zkušenosti už mám.“
Přišel z ceremoniálu, medaili na krku, hrdě ji bral do rukou. „Já s ní budu dnes spát, určitě,“ tvrdil. „Každý by chtěl medaili z Evropy. Já ji teď mám. Doufám, že pokud zůstanu zdravý, půjde mi to ještě líp. Ale tahle medaile pro mě zůstane tou, kterou si budu pamatovat nejvíc.“
Na tiskové konferenci odpovídal plynnou angličtinou, ale na jednu společnou otázku nereagoval. Až když jej vítězný Egadze popostrčil, probral se. „Promiňte, já byl myslí trochu jinde,“ omlouval se.
Stříbrný Ital Rizzo, který tu s nimi seděl, propojoval i dvě různé éry českého krasobruslení, tu Březinovu i tu současnou, Reshtenkovu. „Když jsem já měl v roce 2013 bronz, byl Matteo na své první Evropě. A teď je tu pravděpodobně na své poslední,“ připomněl Březina.
Rovněž Reshtenko vyprávěl o minulosti: „Jako malý kluk jsem koukal na Evropu 2008, když vyhrál Tomáš Verner. A potom i na tu, kdy měl Michal bronz. Je to speciální propojení, že teď je Michal můj trenér.“
Zvykej si na ten šrumec
Na nadcházející milánské olympiádě Reshtenko nebude, postup mu v zářijové kvalifikaci v Pekingu unikl o tři body. Jde o jistý paradox, bronzový Evropan se na hrách nepředstaví. Ale na druhou stranu...
„Ti ostatní budou unavení a ty si můžeš trochu odpočinout a pak dobře potrénovat na mistrovství světa v Praze,“ připomněl mu Březina.
À propos Praha.
„Zvykej si tady na ten šrumec,“ říkal kouč, když šel Reshtenko od rozhovoru k rozhovoru. „V Praze to totiž bude ještě větší, televize, novináři, plná hala. Tady to je čajíček.“
Ještě chvíli s Reshtenkem rozmlouval, uděloval mu pokyny, co v neděli, kde má být, jak sežene informace k exhibici, kam musí dojít. Protože i start v závěrečné exhibici byl čímsi, s nímž ani jeden z nich před šampionátem nepočítal.
„Je to všechno úplný chaos,“ přiznával Reshtenko. „Ceremonie, medaile, fotografování, tiskovka, rozhovor, ještě něco a ještě. Ale snažím se to všechno zvládnout a udělat pořádně.“
„Tak já už musím na nádraží, abych stihl vlak,“ loučil se s ním Březina a znovu se objali.
Pozdě večer odjel kouč vlakem do Londýna, odkud v neděli ráno odletí zpět do Kalifornie, zatímco jeho svěřenec si ještě vychutná, jaké je to bruslit exhibici se všemi medailisty mistrovství Evropy.