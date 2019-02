Dundáčkovo sedmé vítězství. Hráčem roku amerického fotbalu je legenda

„Každé ocenění přináší radost, ale sám cítím, že americký fotbal se v mém životě trochu upozaďuje,“ uvedl Dundáček hlavní rozdíl v poslední získané trofeji. Po vyhraném titulu totiž oznámil konec kariéry. „Letos jsem poprvé nenastoupil za národní tým, protože jsem to nezvládl dát dohromady s prací a rodinou.“

Konec pro jednoho z nejlepších českých hráčů historie však nekoná. „Já jsem opravdu chtěl uzavřít kariéru, ale Znojmo přišlo se zajímavou nabídkou.“

A tak se dlouholetá opora Prague Black Panthers přesune do třetí rakouské ligy. To by mohla být šance pro ostatní konečně dosáhnout na trofej pro Hráče roku. S tím je smířen i Dundáček.

„Cena Jana Dundáčka to nebude, otevírám dveře ostatním a doufám, že to vyhraje někdo jiný. Bohužel moje kariéra už se chýlí ke konci.“ Uzavřel již teď jasný budoucí člen Síně slávy České asociace amerického fotbalu.

Síň slávy má dva nové členy

Mezi české legendy amerického fotbalu zamířil bývalý hráč Prague Panthers Jan Vrba. Ten s Panthers vyhrál hned dvanáct mistrovských titulů. S ním byl do Síně slávy zařazen i dlouholetý funkcionář a předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza.

„Je to pro mě obrovská čest sloužit americkému fotbalu,“ poděkoval Hobza na pódiu při uvedení do Síně slávy.

Momentka z galavečeru amerického fotbalu a cheerleadingu

Hobza byl u zrodu amerického fotbalu v Česku a od roku 1998 je jejím předsedou. To, že je Hobza právem v Síni slávy stručně shrnul člen Síně slávy Zbyněk Zelinka: „Bez Hobzy by americký fotbal v Česku nebyl.“

MVP v rukou Američanů

Kromě Jana Dundáčka se zástupci Prague Black Panthers prosadili ještě dvakrát. Juniorem roku se stal Ondřej Mička, jenž si už oblékl dres mužské reprezentace. Hráčkou roku pak byla vyhlášena Radka Dlabolová.

Nejužitečnějšími hráči Bitters ligy jsou Američané. V obraně si trofej odnesl pardubický Erik Hulman. Do Pardubic se tak tato trofej vrátila po roční pauze. „Daří se nám vyhledat správné posily a ty následně ideálně začlenit mezi naše hráče,“ uvedl hlavní trenér pardubických Stallions Petr Košťál.

Pardubický Erik Hulman, defenzivní hvězda české ligy amerického fotbalu

V útoku byl za nejužitečnějšího hráče Bitters ligy vyhlášen Michael Lindsey z Brna Sígrs. Ten dovedl svůj tým v premiérové sezoně v nejvyšší lize až do semifinále.

Brzy se blíž i nová sezona. Ta začne už za necelá dva měsíce, 31. března televizním zápasem na stadionu Viktorie Žižkov, kde změří své síly Prague Lions a Ostrava Steelers.