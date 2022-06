Krasobruslařští šampioni Papadakisová a Cizeron si dají pauzu

Sedmadvacetiletí francouzští tanečníci mají za sebou snovou sezonu. Na olympijských hrách v Pekingu, které byly jejich prvním velkým závodem od ME 2020, získali po stříbru z Pchjongčchangu vytoužené zlato. Pak se před domácím publikem v Montpellier radovali z pátého světového titulu.

Spekulovalo se o tom, jestli tím jejich veleúspěšná kariéra neskončí, ale to zatím nenastalo. „Rozhodli jsme se vzít si malou pauzu od závodů, dopřát si čas na odpočinek a soustředit se více na show a exhibiční turné,“ uvedl Cizeron. Co bude za rok, zatím není zřejmé. „Jsme si jistí, co budeme dělat příští sezonu. A dál zůstávají všechny dveře otevřené,“ doplnila Papadakisová.

Po 17 letech intenzivního tréninku budou mít volnější režim. „Nebudeme trénovat naše tělo a duši každý den. Fyzicky to bude velmi uvolňující,“ přiblížil Cizeron. Přebytek volného času ale mít nebudou. „Máme spoustu exhibic, akcí ve Francii, dalších věcí. Pořád budeme dost zaneprázdnění,“ odhadla Papadakisová.

Pár trénující od roku 2014 v kanadském Montrealu se proslavil spojením špičkového sportovního výkonu s uměním. Pořád mají pocit, že po umělecké stránce mají publiku co říct. „Pořád máme věci, které bychom mohli vyprávět, ale zatím nevíme, v jaké formě. Budou to exhibiční čísla pro turné? Nebo to budou závodní programy? To je v tuhle chvíli nejisté,“ dodala Papadakisová.