Dojedu vůbec do cíle? O vnitřním boji kanoistky Satkové a bronzové euforii

„Byla jsem celá napjatá, ale potom, jak dojela poslední závodnice, vyhrkly mi slzy do očí a byla jsem naprosto šťastná,“ líčila mladší sestra Martiny, rovněž kanoistky.

Tou dobou se jí už na krku pohupovala bronzová medaile. Podívala se na ni, nemohla se jí nabažit.

„Popravdě nemůžu uvěřit, že patří mně. Ani si ji nechci sundat, protože je to neuvěřitelný úspěch. Takže s ní budu asi dneska i spát,“ usmála se.

MÁME MEDAILE! Václav Chaloupka si v Bratislavě dojel pro světový titul mezi kanoisty, Gabriela Satková byla mezi kanoistkami třetí.

Je jí teprve devatenáct let, věkem je ještě mládežnice. Přesto už to pro ni za tak krátkou dobu, co jezdí mezi seniory, byla druhá velká medaile.

Loni na evropském šampionátu v Troji překvapila zlatem.

Teď má na mistrovství světa v Bratislavě bronz.

„Těžko se to srovnává. Konkurence na obou závodech byla trošku jiná,“ porovnávala oba kovy. „Pro mě je ale asi tohle větší výsledek, protože je tady přeci jenom celý svět. Ale samozřejmě obě medaile jsou pro mě velmi důležité a obou si cením.“

V areálu Čunovo se na dospělém světovém šampionátu představila vůbec poprvé. Patřila mezi nejmladší ve startovním poli a ve finále byla jediná náctiletá. Přesto za sebou většinu zkušenějších soupeřek nechala.

Že by byla dívkou pro velké akce? Závodnicí bez nervů?

Satková překvapí.

„Ono se to takhle zdá, ale já jsem velká trémistka,“ přiznala. „To, co se mi prohání hlavou, to by člověk ani nevěřil. Takže jsem popravdě sama překvapená, že se mi to povedlo, protože v jakém rozpoložení jsem na startu, to by si člověk řekl, že nemohu ani dojet do cíle.“

Hlavou jí projíždějí myšlenky: Co se stane, když to pokazím? Zvládnu to taky, když ostatní holky mají zajetý tak dobrý čas?

„Takové myšlenky skáčou různě přes sebe a já už je potom ani nestíhám sledovat. Možná ale tím, jak jsem tak strašně nervózní, tak se dostanu do stavu, kdy se mi daří,“ líčila.

To byl přesně případ jejích bratislavských jízd.

Zdárně se propletla brankami zrádného semifinále, v němž skončily naděje některých velkých favoritek včetně Australanky Jessicy Foxové či Terezy Fišerové.

Do finále pak vstupovala jako čtvrtá od konce a i tentokrát se na jejím kontě po dojezdu neobjevila žádná trestná sekunda.

„Myslím, že má jízda byla velice dobrá. Byla v podstatě bez chyby až na poslední část, kdy jsem byla už lehce unavená a nedávala jsem si pozor na nájezdy,“ hodnotila. „Ale na ten tlak, který je ve finálové jízdě, si myslím, že jsem to zvládla výborně.“

Když dorazila do cíle, usmála se. U jejího jména se rozsvítila velká trojka. Zatím drží bronzovou pozici.

Jenže jak dlouho?

Na startu stále zbývaly tři závodnice, nejrychlejší ženy předchozích semifinálových jízd. „Říkala jsem si, že na mě je ten čas určitě dobrý, ale ostatní holky by mohly jet rychleji,“ líčila. „Takže jsem jen tak potichu čekala a doufala, že by to mohlo klapnout.“

Což se potvrdilo.

Postupně sledovala, jak její soupeřky chybují a dojíždějí se ztrátou. A když byla pomalejší i vítězka předchozího kola Ruska Alsu Minazová, Satková mohla propuknout v jásot.

Jako jednu z prvních gratulací dostala od své starší sestry Martiny. Ta po neúspěšném semifinále líčila: „Už tak budu odjíždět spokojená. Ale když bude mít sestra medaili, tak pochopitelně ještě víc. Ale říkat jí to nebudu.“

Teď už jí to říct mohla.

I když slov nebylo třeba.

„Sestra byla nadšená a já jsem strašně ráda, že je tady. Ona vlastně ani nic neřekla, vyjádřila to objetím. Ta radost v jejím obličeji byla vidět,“ povídala Gabriela.

Tou dobou bylo už více než hodinu po jejím závodě a měla za sebou i medailový ceremoniál. Z bezprostředního rozhovoru po dojezdu se omluvila: Musím sledovat, jak si vede Váša!

Možná mu přinesla štěstí, kanoista Václav Chaloupka totiž ještě vylepšil její bronz a v peřejích si vyjel zlato.

„Je to velký kamarád a mám neuvěřitelnou radost, že to zvládnul,“ vyprávěla. „My si s Vášou fandíme odjakživa, jednu dobu jsme spolu i trénovali.“

Zjevně se to vyplatilo.

Teď jsou oba medailisté ze světového šampionátu.