Satková jako jediná česká kajakářka postoupila do finále ME ve slalomu

Satková, která je úřadující vicemistryní Evropy na kánoi, se do boje o evropské medaile prosadila i na kajaku. Její čistá jízda byla sice o něco pomalejší než časy těch nejlepších, ale se ztrátou 4,52 sekundy na vítězku semifinále Emmu Vuittonovou z Francie nakonec postup uhájila. Před odpolední soutěží kanoistek ji tak čeká další jízda na kajaku. Finále začne v 11:30.

Velké drama prožila v semifinále vítězka kvalifikace Nesnídalová. Zajela čistý čas, který by jí stačil na čtvrtou příčku a bezpečný postup. Nejdříve od rozhodčích dostala padesátisekundovou penalizaci na deváté brance, ale tu jí jury nakonec odebrala a česká reprezentantka se ocitla na postupové pozici. Vydrželo to jen chvíli, protože jí rozhodčí po dalším přezkumu udělili 50 trestných sekund za špatný průjezd 16. branky. Tím se Nesnídalová propadla na 27. místo a poslala do finále obhájkyni titulu Klaudii Zwoliňskou z Polska.

Olympionička Galušková ani na ME v Paříži nepostoupila do finále. Doplatila na čtyři trestné sekundy, které ji srazily na 17. místo. Pokud by jela čistě, byla by devátá.

Začalo semifinále kajakářů, v němž české barvy hájí jen olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec.