Bolest duše ovlivňuje tělo. Karanténa může i léčit, tvrdí fyzioterapeut

„Je šance žít trochu jinak, takže využijme těch dvou tří měsíců pro to dobré. Třeba to spoustě lidem pomůže od bolestí,“ říká.

Jde o jiný životní režim, který většina lidí teď má?

Ano a on může spoustě lidem pomoci. Oddechnou si, zastaví se, zamyslí. Jsou víc s dětmi i s partnery. Najednou nemusíte ráno pospíchat do školy, do práce, nevnímáte takový tlak na sebe. Samozřejmě část lidí to pociťuje jako negativum, které jim ze života něco vzalo. Vše je závislé na postoji člověka k situaci. Jestli omezení bereme jako velké ublížení na svobodě a komfortu, nebo nás to naopak donutí zamyslet se a i tuhle situaci si užít pro sebe a své blízké. Že prostě využijeme nabízené šance žít trochu jinak. Kdo si uvědomí, jak může žít lépe, může si pomoci nejen od bolestí.