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Futsalista Holý cítí motivaci: Odchod z Plzně? Zasloužili jsme si větší respekt

Petr Pánek
  14:45

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Michal Holý (vlevo) ještě coby hráč Plzně v duelu s Barcelonou. | foto: Profimedia.cz

Na začátku letošních prázdnin se rozešly cesty futsalového Interobalu a dlouholeté opory zadních řad Michala Holého. Šestatřicetiletý odchovanec plzeňského klubu, trojnásobný mistr ligy a jeden z nejzkušenějších českých hráčů současnosti zamířil společně s kapitánem Tomášem Vnukem k severočeskému rivalovi do Ústí nad Labem.

Důvodem odchodu obou reprezentantů oficiálně byla generační obměna týmu, avšak vliv mohla mít i ekonomická situace plzeňského klubu.

Holý během kariéry nasbíral přes čtyři stovky ligových startů, v létě přitom přiznával, že loučení s mateřským klubem pro něj nebylo jednoduché. „Odchod z Plzně mě mrzí, ale to patří ke sportovnímu životu. Strávil jsem tady po návratu z Polska krásných deset let, na které nikdy nezapomenu. Odmala jsem Plzeňák a třeba se ještě někdy vrátím i v jiné pozici než hráčské,“ prohlásil tehdy.

V pátek večer se poprvé od svého odchodu postaví ve vzájemném souboji proti bývalým spoluhráčům. A zkušený futsalista netají, že pro něj rozhodně nepůjde o obyčejný ligový zápas. „Těším se opravdu hodně. Očekávám, a hlavně doufám, že to bude vyrovnané a Interobal potrápíme,“ řekl Holý.

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Speciální náboj pro něj měly také okolnosti loučení s klubem, v němž strávil podstatnou část kariéry. „Motivaci mám obrovskou, asi největší, jakou jsem kdy měl. Po tom komplikovaném odchodu s Tomášem Vnukem, kdy si myslím, že jsme si zasloužili trochu víc respektu, mám o to větší touhu Plzeň potrápit a vzít jí nějaké body,“ přiznal otevřeně.

Po přestupu do Ústí, kde okamžitě navlékl kapitánskou pásku, čekalo Holého úplně nové mužstvo. Rapid prošel před sezonou výraznou obměnou a sehranost zatím podle zkušeného reprezentanta není ideální.

„Na jiné prostředí i spoluhráče si stále zvykáme. Kromě dvou hráčů máme prakticky kompletně nový tým a právě ve futsalu je souhra hodně důležitá. Jsou tam čtyři cizinci, kteří ani moc nemluví anglicky, takže komunikace je trochu problém. Snažíme se hrát na dvě čtyřky, jednu zahraniční a jednu českou. Pořád to ale ještě trochu vázne. Věřím, že si to časem sedne,“ pokračoval Holý.

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V novém působišti, kde má zatím na kontě jednu branku i asistenci, by po předchozím třetím místě rád bojoval o medailové příčky. „Ambice máme vysoké. Zatím to není optimální, ale jsou za námi teprve tři kola. Pro nás je teď důležité všechno nějak konsolidovat a na konci se dostat do play off z co nejlepší pozice. Ideální by bylo umístění do páté příčky, abychom se ve čtvrtfinále vyhnuli těm nejlepším celkům. Naším cílem je určitě postoupit do semifinále a pak už můžeme jen překvapit,“ nastínil.

Pro Holého má souboj s mateřským klubem zásadní význam také kvůli dosavadní nepříznivé bilanci Rapidu. „S ohledem na historii, kdy Ústí proti Plzni ještě neudělalo v lize ani bod, a také na moji motivaci bych jakýkoliv bodový zisk bral jako velký úspěch,“ pravil před zápasem ostřílený obránce.

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