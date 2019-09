Futsalové Vysoké Mýto je zpět v lize. Ale před zápasem se Slavií je dole

Zdálo by se, že Nejzbach do nich půjde pořádně nažhavený, vždyť v souvislosti se zahájením Varta futsal ligy na svém klubovém webu dokonce publikoval článek s titulkem „Válka začíná proti Slavii“. Jenže trenér Mýta Martin Brychta to v něm uvádí na pravou míru.

„Los k nám moc příznivý nebyl. Jedeme na Slavii, do Teplic a hostíme Plzeň... To jsou mužstva z top pětky. Slavia navíc v přípravě zaznamenala dobré výsledky. Na rozdíl od nás - po pohárové blamáži jsme po herní i psychické stránce dole,“ poznamenal kouč Nejzbachu. „Ale o každý bod se budeme prát a začneme hned v pátek,“ slíbil Brychta před mačem se Slavií, který se hraje v Praze dnes od 20 hodin.

Celek z hlavního města si na „nováčka“ věří.

„Máme za sebou intenzivní přípravu, která vyvrcholila turnajem v Bratislavě. Rád bych, abychom úvod soutěže zvládli nejenom výsledkově, ale také solidními výkony. Naším cílem musí být to, abychom v pátém kole soutěže cestovali do haly Chrudimi s plným bodovým ziskem,“ vyhlásil odhodlaně trenér Slavie Ivan Božovič.