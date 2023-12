Díky, legendo. Rešetár o památném bronzu, legendární kličce i synovi

Posledních čtyřicet vteřin jsem hodně kontroloval tabuli, jak plyne čas. Až při posledním hvizdu mi došlo, že reprezentační kariéra skončila,“ uvedl po utkání dnes už bývalý reprezentant.

Rešetár si během osmnácti let připsal za národní tým 167 startů, v nichž zaznamenal úctyhodných 91 branek. Získal bronz na Mistrovství Evropy a třikrát si zahrál na Mistrovství světa. Nesmazatelně se zapsal do historie a vstoupil mezi legendy nejen českého futsalu. Devětatřicetiletý futsalista bude dál pokračovat na klubové úrovni v Interobalu Plzeň, kde má smlouvu do konce sezony.

Jaký byl poslední zápas v reprezentaci?

Skvělý. I když jsme už nehráli o postup, tak jsem moc rád, že jsme ho zvládli vítězně. S trenérem jsme se chtěli loučit výhrou, a to se nakonec povedlo. Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře, ale dokázali jsme otočit nepříznivý stav a já jsem si to opravdu užil. Na konci mě trochu přemohly emoce, byl jsem naměkko a dokonce i slza ukápla.

V reprezentačním áčku jste strávil osmnáct let, co vás vedlo k ukončení reprezentační kariéry?

To rozhodnutí vzešlo i z neúspěšné letošní kvalifikace o MS a také vzhledem k tomu, že další větší akce je až v roce 2026. Samozřejmě na začátku kvalifikace jsem tajně doufal, že se dostaneme na šampionát a ten konec by se mohl oddálit. To se bohužel nepovedlo a tak myslím, že nastal ten správný čas ukončit reprezentační kariéru.

Do předposledního duelu ve Španělsku jste šel pod hrozbou žluté karty a mohlo se stát, že byste rozlučku v Plzni strávil na tribuně. To by asi nebyl zrovna ideální scénář?

Trenér se mě ptal, jestli jsem schopen do toho zápasu nastoupit naplno. Já se rozhodl, že chci hrát a ještě pomoci týmu. Hned při prvním střídání jsem tam měl trochu ostřejší zákrok, to mně zatrnulo. Ale rozhodčí to celkem pouštěli a v dalším průběhu jsem to ani moc nevnímal. Obavy sice byly, ale jsem rád, že jsem kartu nedostal a ten poslední zápas v Plzni si mohl užít na hřišti.

Co pro vás znamenalo hrát za národní tým?

V počáteční fázi určitě splnění snu. V jakémkoliv sportu je to nejvyšší meta, jaké můžete dosáhnout. Postupem času to byla i hrdost, a když jsem pak dostal kapitánskou pásku, cítil jsem i zodpovědnost . Reprezentovat byla pro mne vždycky čest.

S trenérem Neumannem jste vlastně byli jediní dva pamětníci největšího úspěchu českého futsalu, bronzové medaile z Eura 2010. Jak na to vzpomínáte?

Tenkrát to byl obrovský úspěch, s kterým nikdo nepočítal. Jsou to příjemné vzpomínky, pro mne i trenéra je to určitě největší týmový úspěch. Tenkrát jsme neměli nejlepší vstup do turnaje, ale prostě nám to sedlo. Ve čtvrtfinále jsme na penalty vyřadili Italy a v souboji o bronz přemohli Ázerbájdžán. Ale musím zmínit i další důležité výhry zejména při postupech na mistrovství světa, kam jsme se třikrát kvalifikovali. I když to bylo vždycky přes baráž a v silné konkurenci, tak jsme jako tým dokázali postoupit. Toho si cením a řadím to také hodně vysoko. S odstupem času si člověk tyhle chvíle rád připomene.

Která z vašich reprezentačních branek byla ta nejdůležitější?

Tak důležitých branek za ty roky pár asi bylo (úsměv). První se mi vybaví barážové utkání v roce 2011, shodou okolností také proti Slovinsku. Potřebovali jsme zvítězit o tři góly, abychom postoupili na Mistrovství světa do Thajska. Asi dvě minuty před koncem jsem dával branku na 4:1 a ta nás posunula na šampionát. Takže tuhle si určitě pamatuji a rád na ni vzpomínám.

Pověstná je vaše legendární klička po lajně, jak se zrodila?

Na začátku mojí futsalové kariéry mě k té kličce nabádal trenér Neumann. Pak jsem ji dlouhá léta využíval a postupně se to stalo jakýmsi mým symbolem. Samozřejmě jak je člověk starší a ztratí na rychlosti, tak se i styl hry trochu přizpůsobuje.

Dokážete si v budoucnosti představit vaše působení u národního týmu v jiné roli než na hřišti?

V současnosti o tom nepřemýšlím, chci se teď soustředit na klub. Mám smlouvu do léta a pak se uvidí, co dál. U futsalu bych určitě rád zůstal, za ty roky člověk nasbírá hodně zkušeností a mohl by je předat dál. Je to možná varianta do budoucna, ale zatím to není téma.

Synovi Dominikovi je sedmnáct a také se věnuje futsalu. Půjde v otcových šlépějích?

Syn hraje futsal i fotbal v Chrudimi, ale je teprve na začátku. Pro mne je skvělé, že k tomu má vlohy a ten sport ho baví. Samozřejmě odmala v tomto prostředí vyrůstal a ví, co to obnáší. Ještě má čas, uvidíme, jak se mu bude dařit dál.

Teď už se můžete soustředit výhradně na klubovou kariéru, je po zisku poháru jednoznačným cílem obhajoba titulu?

Přesně tak. Před sezonou jsme si dali jasné cíle, a to zisk poháru i titulu. V minulých letech pro nás neměl pohár takovou váhu, ale letos to byla jedna z priorit. Pohár jsme získali a teď se budeme plně soustředit na titul. Hned po Novém roce nás čeká veledůležitý zápas v Chrudimi, ten může hodně napovědět, jak se bude vyvíjet základní část.