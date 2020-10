První těžký test. Plzeňští futsalisté hostí teplický Svarog

Tým trenéra Kopeckého ale může jít do zápasu dobře naladěný, předchozí tři kola zvládl skvěle, posbíral devět a vyhoupl se do čela tabulky.

„Se vstupem do ligy jsem spokojený. Hlavně s předvedenou hrou. Výkony byly z naší strany dobré, přesně takhle jsme chtěli začít,“ pochvaluje si Marek Kopecký.

V mužstvu musí jednoznačně převládat pozitiva. Interobal proti Liberci, České Lípě a Ústí nad Labem nastřílel soupeřům dohromady neuvěřitelných 29 branek, přitom Plzeňané inkasovali pouhé dva góly. Brankář Němec má na kontě již dvě vychytané nuly, do kádru se skvěle zapracovaly předsezonní posily.

„S ofenzivou jsme spokojení, stejně tak i s defenzivou. Tam vše začíná od gólmana, Lukáš (Němec) se prezentuje ve výborné formě. Myslím si, že ve 22 letech je to již brankář pro národní tým. V obraně si všechno sedlo, dostali jsme ve třech zápasech jenom dva góly. Když to takhle půjde dál, tak věřím, že vyhrajeme každý zápas, protože máme i obrovskou sílu v útoku. Máme do ofenzívy kvalitní hráče, díky kterým je tým schopný dát v každém utkání tři až pět gólů,“ vypočítává Kopecký.

Přání? Ještě zvýšit produktivitu

Drobné výtky by našel jen v úvodních domácích duelech proti Liberci a České Lípě. „Vždycky se najdou věci, které se dají zlepšit. Ačkoliv výsledky byly jednoznačné, mohli jsme dát gólů ještě více a zápasy rozhodnout daleko dřív, trošku nás trápilo neproměňování příležitostí.“

To se ale zásadně změnilo minulé pondělí v Ústí nad Labem, kde Interobal dominoval hned od začátku zápasu. Už v deváté minutě vedli Plzeňané o pět gólů. I díky tomuhle střeleckému řádění s plným bodovým ziskem vedou tabulku nejvyšší domácí futsalové soutěže.

V pátek na ně však čeká těžký kalibr, na západ Čech dorazí tým Svarog FC Teplice. „Soupeři budeme chtít vnutit náš herní styl, určitě nechceme, aby to bylo naopak. Chceme se prezentovat fyzicky náročným a aktivním futsalem. I když je soupeř hodně kvalitní. Viděl jsem ho zatím v každém utkání, momentálně mají v týmu deset brazilských hráčů, i proto se na zápas velmi těšíme. Teplice nás totiž hodně prověří. Ukážou se nejen naše silné stránky, ale i slabiny. Tenhle duel nám otevře víc oči, jak na tom doopravdy jsme,“ uvědomuje si Kopecký.

Ale body Plzeň doma rozdávat rozhodně nechce.