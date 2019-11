Plzeňští futsalisté mají skvělou formu, varuje chrudimský trenér Conde

„Dorazí nejlepší tým dosavadního ročníku, Plzeňští mají skvělou formu,“ poznamenal před zápasem brazilský trenér Era-Packu Felipe Conde.

Přestože duel proti týmu, který na podzim mimo jiné dokázal zvítězit 5:4 v Teplicích, rozhodně nebude nijak snadný, podle Condeho Chrudim opravdu hodně touží po vítězství. To by případně Chrudim se současnou bilancí 6-0-1 s Plzní v tabulce Varta futsal ligy srovnalo.

„Tři body jsou pro nás nesmírně důležité, obzvláště po těžké porážce v poháru,“ upozornil kouč Era-Packu. A pokračoval: „Krása sportu je v tom, že nám neustále dává nové příležitosti. V pátek budeme mít šanci odehrát další dobré utkání a zvládnout ho kvůli nám a našim fanouškům. Doufám, že se zaplní hala, dá nám sílu a bude nás tlačit k vítězství.“

Plzeň, jež je pro chrudimské diváky velmi atraktivní i díky tomu, že v jejím dresu nastupuje dlouholetý český reprezentant a bývalý kapitán Era-Packu Lukáš Rešetár, v předchozím kole zničila doma českolipské Démony 7:0.

Také Chrudim svůj zápas výsledkově zvládla, ve venkovním derby přetlačila vysomýtský Nejzbach 3:1. Před duelem s Plzní se jí však ještě v úterý v semifinále poháru postavily ve vlastní hale do cesty Teplice a vyřadily ji 2:1...

„Je velmi jednoduché popsat, co se stalo: prostě se nám nepovedlo dostat míč do branky,“ popisoval Conde lakonicky. Zároveň mínil, že Era-Pack s Teplicemi neodvedl uspokojivý výkon, přestože po většinu hrací doby udával tón hry.

Felipe (v bílém) z Chrudimi v duelu se Spartou

„Čtyři pětiny utkání jsme měli míč na své straně a vytvářeli si brankové příležitosti. Je to však k ničemu, když nedáme góly. Teplice do utkání vlétly po náročném zápase a dokázaly udržet svoji nastavenou strategii. Finále si zasloužily, my nikoliv. Jako trenér musím najít řešení, co s tím. Nyní je čas méně mluvit a více a tvrději pracovat.“