Chrudim si připsala 16. titul a potvrdila, že je historicky nejúspěšnějším českým týmem. V rozhodujícím utkání využila výhody domácího prostředí. První poločas skončil smírně 1:1, po přestávce si však Východočeši vytvořili až tříbrankový náskok.

Po dvou gólech si připsali bratři David a Pavel Drozdové. Hosté začali brzy riskovat bez brankáře, závěr se změnil ve velkou přestřelku, ale Chrudim už si titul vzít nenechala.

„Úžasný pocit, jsem strašně šťastný. Věřím, že jsme dvouletou nadvládu Plzně ukončili a teď zase budeme kralovat my. Závěr byl hodně hektický. Soupeř musel hrát power play, má ji velice nepříjemnou, ale výhru a titul jsme ubránili,“ řekl v rozhovoru s ČT sport David Drozd, který převzal cenu pro nejlepšího hráče finále.

Nejlepším hráčem play off byl vyhlášen Kaká z Plzně, pro kterou je stříbro sedmou medailí v historii klubu. Třikrát byl Interobal mistrem a potřetí je druhý. „Kluci dřeli, bojovali. Mrzí mě to za ně, hlavně za celou sérii, ale někdo musel vyhrát,“ uvedl trenér Peter Kozár.

Padesátiletý Roman Mareš získal rekordní 15. ligové zlato. „Obrovsky to z nás spadlo, je to skvělé. Všichni jsme si mysleli, že pátý zápas bude opatrný, ale s góly se roztrhl pytel. Poslední minuty byly chaotické, kluci si to pak na hřišti museli řídit hlavně sami. Myslím, že za celou sezonu jsme si titul zasloužili,“ radoval se chrudimský trenér Matěj Slováček.