„Jsme rádi, že jsme to tu dotáhli před vlastními fanoušky. Dobře jsme ten zápas rozehráli, pak jsme měli spoustu slibných šancí, ale Plzeň taky hrála velice dobře,“ řekl trenér Chrudimi Matěj Slováček České televizi.
„Ustáli jsme hodně jejich šancí, zachránil nás mockrát Míša Špánik. V druhém poločase už to byl spíše boj než futsal, byli jsme nakonec o ten gól šťastnější.“
Brankář Michal Špánik, který ve finále zaskakoval za zkušeného Ondřeje Vahalu, byl vyhlášen nejlepším hráčem série o titul.
Chrudim prohrála s Plzní všechny zápasy v základní části i úvodní finálový duel, ale východočeský celek pak předvedl velký obrat.
V pátečním zápase se ujal vedení 3:0. Po 38 sekundách otevřel skóre Michal Seidler, na 2:0 zvýšil nejproduktivnější hráč play off David Drozd a třetí gól přidal Tomáš Koudelka. Hosté pak už jen marně dotahovali.
Finále play off první futsalové ligy - 4. zápas:
Chrudim - Plzeň 5:4 (3:0)
Branky: 1. Seidler, 12. D. Drozd, 13. Koudelka, 21. Tomek, 35. Kuchta - 21. Künstner, 29. vlastní Záruba, 36. Knobloch, 40. Křivánek. Konečný stav série: 3:1.