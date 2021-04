Šedesát procent hráčů je připraveno, hlásí kouč futsalistů Chrudimi

„Máme k našemu soupeři velký respekt, ale přípravu jsme zaměřili jen a jen na sebe,“ říká v rozhovoru pro klubový web. „Styl hry měnit nebudeme, pouze provedeme určité úpravy pro každý zápas, což jde rychle. Šedesát procent týmu je na play off plně připraveno, nyní se postaráme o zbytek,“ dodává.

Úvodní duel série proti Liberci začne v Chrudimi v úterý v 19 hodin. „Zatím známe jen jeden termín, ale tím si projdou všechny týmy, není to problém,“ říká Conde.

Druhé místo po základní části nakonec bere, už jen kvůli tomu, jak s ní zahýbal covid.

„Normálně se základní část hraje zhruba sedm měsíců, teď to byla přesně polovina. Když se do toho zahrnou termíny národního týmu, jsou to další tři týdny minus, u nás navíc ještě další tři při zápasech Ligy mistrů,“ vypočítává Conde. „Také jsme si prošli covidem, bylo to celé velmi náročné. S přihlédnutím k tomu všemu si hráči vedli velmi dobře,“ dodává.

Chrudim má sice stejně bodů jako první Plzeň, druhá ale zůstala právě kvůli vzájemným zápasům se Západočechy, remízám 3:3 a 2:2.

„Stojíme proti velmi kvalitnímu celku, což je jasné už podle počtu hráčů, kteří hrají za národní tým. Zápasy s Plzní měly velmi rozdílné vlastnosti. V prvním jsme si nechali vyloučit brankáře, podle mého nespravedlivě, ve druhém jsme zase udělali chybu,“ ohlíží se Conde.

Těší jej naopak fakt, že celkově se Chrudim dokázala dostat na v průměru méně než jeden inkasovaný gól na zápas. „Za pět let, co v Chrudimi působím, jsme měli zdaleka nejlepší obranu. V deseti utkáních jsme navíc dokázali udržet čisté konto. Nemám ponětí, jestli se to už někdy někomu v historii povedlo, ale je to vskutku expresivní číslo,“ září Conde.