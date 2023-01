Plzeňští futsalisté rozstříleli Olomouc a teď je čeká Chrudim

Do zápasu jsme šli naplno, chtěli jsme nastřílet co nejvíc gólů. To se nám povedlo, ale šancí jsme měli ještě víc,“ hodnotil utkání Peter Kozár. Spokojení byli všichni kromě trenéra domácích Marka Kopeckého. „Neměl radost z toho, že jsme inkasovali tři branky. Samozřejmě nás to mrzí, ale máme jasný cíl. Chceme titul a jdeme si za ním zápas od zápasu,“ vysvětloval střelec desáté branky Gabriel Rick.

Tomu se jakožto střelci „kulaté“ branky zápas prodražil. Ruce už si mnul týmový pokladník Tomáš Vnuk, který se po skoro roce objevil na střídačce domácích. Do zápasu však zatím nezasáhl.

„Nedám jim nic, ani korunu. Na závěrečném večírku mě připravili o strašně moc peněz,“ reagoval s širokým úsměvem Rick. V dalším kole čeká Interobal přímý souboj o první místo.

Do Plzně přijede Chrudim. „Rozehráli jsme se po delší pauze. Věřím, že máme ještě dost času se připravit na Chrudim a zápas zvládnout,“ doplnil Kozár.