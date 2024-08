Musím jít s dobou a sledovat nové věci, ví kouč plzeňských futsalistů Kozár

„Nechci nic výrazně měnit, spíše zachovat to, co tady bylo zavedené a dobře fungovalo,“ říká sedmatřicetiletý Kozár, nyní už bývalý slovenský reprezentant.

Spolu s asistentem Karlem Rozboudem chtějí navázat na předchozí úspěšné sezony, kdy Plzeň získala dvakrát za sebou zlato a v posledním ročníku přidala i vítězství v domácím poháru.

Přešel jste z hráčské do trenérské role, jak tuto změnu zatím vnímáte?

Je to pro mě nová pozice a také nová výzva. Teď se musím soustředit více na přípravu a komunikaci s hráči. Dříve jsem dorazil na trénink, odmakal ho a to bylo všechno. Teď je to jiné, ale postupně si zvykám a bude to pro mě určitě stále jednodušší.

V minulosti jste zaskakoval za trenéra Kopeckého třeba při reprezentačních srazech. Tato zkušenost se vám hodila?

Dá se říct, že ano. Nějaké poznatky už jsem nabral během hráčské kariéry. To mně trochu pomohlo, ale určitě musím jít s dobou, sledovat nové věci a důkladně připravovat tréninky.

Nebude vám osobně chybět zápasové vytížení?

Hra mi asi chybět bude, ale musím si na to zvyknout. Teď už si mohu hledat jiné soutěže pro moji zábavu. (smích) Věděl jsem, že ten čas se blíží a je třeba se s tím vypořádat.

Užil jste si dovolenou?

Měli jsme poměrně dost času, měsíc a půl jsem užíval volna. Ale pak už jsem chystal věci spojené s přípravou a pracoval na tréninkových plánech. Zpočátku to bude v intenzivnějším tempu, až začne sezona, tak najedeme na klasický režim.

Asistenta Karla Rozbouda jste si vybral sám?

Bylo to po komunikaci s vedením. Při hledání asistenta jsem navrhoval trenéra z klubu, který má přehled o mladších hráčích. Karel působil v dorosteneckém týmu a právě tyto požadavky splňoval. Cílem bylo vytvořit jednotný projekt fungování klubu.

Plzeňští futsalisté se radují z mistrovského titulu.

Budete chtít zabudovat do mužstva právě více mladších hráčů?

Do přípravy se zapojili po návratu z hostování bratři Zápotočtí. Také Matěj Maur, který měl dobrou sezonu v Kadani. A trénují s námi i junioři. Pokud budou tito hráči dobře pracovat, prostor a čas v lize určitě dostanou. Nebude to zřejmě v těžších zápasech, tam pravděpodobně vsadíme na zkušenost. Mladí hráči si musí počkat na příležitost, ale je to budoucnost klubu.

Už za měsíc startuje nový ligový ročník, na čem bude třeba do té doby nejvíc zapracovat?

První dva týdny chceme nabrat hlavně kondiční objem a sílu, to je důležité. Postupně se zaměříme na techniku, systém a také nácvik standardních situací. Technické věci budeme pilovat i v průběhu soutěže, ale základem je fyzická kondice.

Koncem října vás čeká i skupina Ligy mistrů v kosovské Prištině, přemýšlíte už tímto směrem?

To je ještě poměrně daleko. Nejprve nastavíme začátek sezonního tréninkového procesu a pak budou navazovat další věci. Až přijde čas Ligy mistrů, tak se speciálně připravíme na každého soupeře.

Bude třeba tým ještě doplnit?

Momentálně máme široký kádr a neplánujeme další příchody. Samozřejmě v sezoně mohou přijít zranění nebo nebude projev týmu podle našich představ, pak o tom můžeme uvažovat.

Nedávno prodloužil smlouvu v Plzni střelec Kaká, na toho budete asi hodně spoléhat, že?

Je to kvalitní hráč s výbornými individuálními schopnostmi a v minulé sezoně nám hodně pomohl. Po odchodu Lukáše Rešetára chceme sázet na další zkušené hráče. Každý tým to má takto postavené a ať už Holý, Vnuk, Vitinho nebo Kaká tyto předpoklady splňují. Jsme rádi, že pokračují v Plzni a mladší hráči se od nich mohou učit. Určitě dostanou vedle nich prostor.

Nemůže nastat generační problém s hráči, kteří jsou v podobném věku jako vy?

To se samozřejmě může stát. Pak je to o tom, abychom si vše vysvětlili jako chlap s chlapem. Ostatní musí přijmout, že momentálně jsem trenérem. A i když nebudu mít možná v něčem pravdu, tak platí, že trenér má vždycky pravdu... (smích)