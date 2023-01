Futsalový šlágr bez vítěze. Mezi Plzní a Chrudimí začne přestřelka

„Já si myslím, že Chrudim už body neztratí. Musíme jít zápas od zápasu. Chrudim má výhodu v tom, že hraje domácí zápasy v sobotu. Budou tedy vědět, jak jsme hráli. Podle toho budou hrát to, co potřebují. V tuhle chvíli jsme ale na stejné startovní čáře,“ mínil po zápase hlavní trenér plzeňského Interobal Marek Kopecký.

Interobal poslal do vedení v jednatřicáté minutě slovenský futsalista Peter Kozák. „Akce začala od brankáře Ondry Vahaly, který vystřelil. Poté se balon odrazil k Diecemu, ten si počkal a výborně vyhodnotil situaci. Přihrál Gabrielu Rickovi a ten to ještě vyšperkoval přihrávkou na mě. Já už jen zakončoval do prázdné brány,“ popisoval svou branku slovenský reprezentant.

Jenže dvě minuty na to vyrovnával famózním lobem Brazilec Éverton. „V prvním poločase měla možná více šancí Chrudim, ale co se týče celkového průběhu zápasu, tak remíza je zasloužená. Lituji trošku diváky, kteří se na zápas koukali. Byl hodně okleštěný taktikou. Bylo znát, o co se hraje. Ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu. Oba týmy se na sebe výborně připravily. De facto tento zápas nic nevyřešil,“ doplnil kouč Kopecký.

Jak se utkání chýlilo ke svému konci, bylo na hráčích obou týmů vidět, že nikdo nechce zbytečně chybovat. Lepší nic neřešící remíza než prohra, která by jeden či druhý tým poslala na druhé místo.

„Ke konci to bylo hlavně o tom neudělat žádnou hloupou chybu. Když už má padnout gól, tak ať soupeř něco ukáže. Jak my, nebo oni. Ať padne gól z krásné akce a ne z hloupé chyby. Proto se hrálo ke konci tak opatrně. Máme stejný počet bodů a bude záležet na skóre. Musíme se ve zbývajících kolech soustředit na vítězství a nastřílet co nejvíce branek,“ měl jasno Kozár.

Premiéru v dresu Západočechů si odbyla brazilská posila Diece. A naznačil, že se s ním dá počítat. „Na to, že je s námi v tréninku krátce, podal velice dobrý výkon. Bojoval, odebíral balony, byl jeden z mála, kdo se nebál chodit jeden na jednoho, což je u nás docela problém. S jeho výkonem jsem spokojený, byť jsem se bál nasadit ho do zápasu po takhle krátké době. Ukázal, že bude velikou posilou,“ chválil kouč historicky prvního Brazilce v Plzni.

Na ofenzivní hody v příštích zápasech se tak mohou těšit fanoušci obou celků. Pokud ani jeden neztratí body, bude to právě brankový rozdíl, který určí vítěze základní části. „Musíme se ale soustředit na to, abychom vyhráli. Až poté počítat branky,“ upozorňuje Kozár.