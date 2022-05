Dva góly? Měl jsem za úkol dát tři, směje se plzeňský futsalista Rešetár

Západočeši obhajují v nejvyšší tuzemské soutěži celkové prvenství. Pro Rešetára jsou navíc souboje s Chrudimí, staronovým plzeňským soupeřem ve finále, pořádně pikantní. V tamním týmu totiž dlouhá léta působil a sbíral tituly. Nashromáždil jich dokonce deset v řadě!

Jenže ze svých letitých zlatých ambicí neubral ani po návratu na západ.

Narozeninový den, k tomu vítězství v rozhodujícím duelu o postup do finále. Ideální scénář?

Musím uznat, že tohle byla jedna z nejtěžších sérií v kariéře. Teplice měly obrovskou sílu, ve všech zápasech ji ukázaly. My byli pár penalt od vyřazení, utekli jsme hrobníkovi z lopaty. Ale možná nás to nastartovalo a dotáhli jsme obrat. Poslední zápas už byl vabank.

Program finále 1. zápas

Pondělí 2. května: Chrudim - Plzeň 20.20

2. zápas

pátek 6. května: Plzeň - Chrudim 19.10

3. zápas

úterý 10. května: Chrudim - Plzeň 20.20

Případně

4. zápas (ČT 12. 5.): Plzeň - Chrudim (20.20)

5. zápas (SO 14. 5.): Chrudim - Plzeň (19).

Vám se ale utkání vydařilo perfektně, dvakrát jste skóroval.

Ředitel klubu Lobo mi dal za úkol vsítit tři branky, takže jsem cíl úplně nesplnil. Myslím si ale, že mi to promine. (úsměv) Které semifinálové střetnutí bylo z vašeho pohledu tím nejnáročnějším? Třeba čtvrté jste kvůli karetnímu trestu sledoval jen ze střídačky...

Vůbec nejhorší byl třetí zápas série, když jsme prohrávali nula dva. Psychicky to na vás trochu dolehne, nechcete udělat chybu. Utkání jsme se štěstím vyhráli. Čtvrtý duel na lavičce jsem si teda vytrpěl, ale kluci to zvládli skvěle. A na závěr jsme měli famózní nástup, kterým jsme rozhodli. Postupu si ohromně vážím.

Ve finále se po roce opět setkáte s Chrudimí, které jste v loňském finále nepovolili ani jediné vítězství. Posílila od té doby?

Trošku mě její semifinálové výsledky se Slavií překvapily. Venku z jejich pohledu nebyly takové, na které jsou v Chrudimi zvyklí. Ale do finále postoupila. Kádr má letos silnější než loni, ale všechno se to ukáže až na palubovce. Jména výkon nedělají. Vždyť nám bez Tomáše Vnuka nikdo nevěřil, ale stejně jsme ve finále.