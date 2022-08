Hattrick za tři minuty. Nestárnoucí Rešetár vyhlíží další titul s Plzní

„Vím, že se blížím k pětistovce gólů napříč soutěžemi, ale není to pro mě až tak důležité,“ řekl Rešetár po jasné výhře 8:1 v rozhovoru pro sociální sítě Interobalu.

Vstupujete do své šestnácté sezony. A začal jste ji náramně. Jak se vám v Liberci hrálo?

Pro mě to bylo zvláštní. Předchozí týden jsem se cítil ještě unavený, při generálce na Slavii jsem byl špatný. Ale poslední týden před ligou mi sednul. Už v poháru proti Jerigu to bylo dobré a teď v Liberci také. Myslím, že to bylo vidět na výkonu i pohybu. Ale pochválil bych všechny kluky v obou čtyřkách, vlastně všechny, kteří naskočili.

Výsledek vypadá jednoznačně.

Podařilo se nám držet vysoké tempo. I když soupeř přitvrdil, tak jsme se nezalekli. Takticky jsme zápas zvládli velice dobře. Škoda jen obdržené branky, ale za takový vstup jsme rádi.

Jste spokojený s výsledkem i s výkonem týmu?

Chtěli jsme odstartovat sezonu vítězstvím a dobrou hrou. Obojí se povedlo. Od začátku jsme byli lepší, drželi se na míči, vytvářeli si šance a poměrně brzy jsme se dostali do vedení. Průběh zápasu jsme kontrolovali. Soupeř sice před koncem prvního poločasu přitvrdil a hra moc nepřipomínala futsal, ale hned po pauze jsme přidali další branku, odskočili a náskok už si hlídali. Celkově jsme zvládli utkání velice dobře i po taktické stránce, můžeme být spokojení.

Týmový cíl je jasný: útočit na titul. Co vaše osobní cíle?

Samozřejmě, že cíle stále jsou. Ale já osobně vždycky upřednostňoval týmové nad těmi osobními a to se nemění. Loni jsme chtěli titul obhájit, což se nepovedlo. Letos chceme znovu jít krůček po krůčku až do finále a tam si to rozdat o titul. Svoje individuální plány tolik neřeším.