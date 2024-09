Pět gólů pro dvojčata i smutná premiéra Žežulky. Chrudim deklasovala Plzeň

Plzeň poslední dvě finále nad Chrudimí vyhrála, to letošní květnové 3:1 na zápasy, v úvodu nového ročníku ale schytala od rivala debakl. Nezabránil mu ani nový brankář Jan Žežulka, jenž krátce před zápasem přišel na hostování ze Slavie jako náhrada za zraněného Lukáše Němce.

„Jsem v šoku, mrzí mě to, nemám moc slov. Hostování se doladilo až dnes dopoledne, stihl jsem jen jeden trénink, přesto jsem chtěl klukům víc pomoct. My jsme šance neproměňovali, zatímco jim tam padalo všechno, do čeho kopli. Bylo to strašně těžké na chytání, Chrudim nás přejela a zaslouženě vyhrála,“ řekl České televizi Žežulka.

Úspěšný návrat do Plzně prožil desetinásobný Futsalista roku Michal Seidler, jenž posílil Chrudim před sezonou po ročním angažmá v Polsku, před nímž hrál tři roky za západočeský tým. „Na adaptaci to pro mě nebyl žádný problém. S klukama se znám z reprezentace a myslím si, že to dnes bylo znát,“ uvedl čtyřiatřicetiletý reprezentant.

Futsalová první liga 2. kolo: Plzeň - Chrudim 2:8 (0:4)