Žrali jsme palubovku, pochvaluje si gólman plzeňských futsalistů Vahala

„Myslím, že to pro mě byla první nula v sezoně. Tím, že přišla ve finále, si toho všichni ceníme ještě víc. A je to cesta, jak si pro titul zase dojít,“ mínil gólman Ondřej Vahala.

Plzeň zlomila rivala ve druhé půli. Ve 28. minutě se při power play pohotovou dorážkou zblízka prosadil Michal Seidler. „Je to náš styl. I já se do power play zapojuji, hrajeme to celou sezonu a jsme na to zvyklí,“ uvedl Vahala.

O deset minut později vybuchlo sedm stovek diváků v hledišti znovu. Obráncům utekl Dušan Künstner a prostřelil gólmana Maxe. „Pak už jsme dobře bránili a žrali palubovku, jak by řekl náš trenér,“ pousmál se gólman.

Tomu k nule výrazně pomohla dobrá defenziva Plzně. „Oproti prvnímu utkání jsme zlepšili obranu a důraz před vlastním vápnem. Důsledně jsme bránili, oni se k nám těžko dostávali, stříleli prakticky jen z dálky a to Vahy pokryl,“ popisoval Künstner.

Svým gólem splatil důvěru trenéra Kopeckého, který při zranění opory Vnuka dává Künstnerovi hodně prostoru. „Loni jsem finále sledoval spíš z lavičky, teď nastupuji pravidelně. Kdo ví, jak by to bylo, kdyby byl Tomáš zdravý. Na jednu stranu jsem rád, že můžu hrát, na druhou jsem samozřejmě moc smutný, protože Vnouček by nám moc pomohl.“

Třetí díl finálové série je na programu v úterý v Chrudimi, kde domácí ztratili v sezoně jedinkrát, loni v říjnu po remíze s Teplicemi.

„Je třeba hrát stejně jako v Plzni. Vzadu udržet nulu. A máme dobré hráče na to, abychom vždycky dali nějaký gól. Jakmile proti Chrudimi budeme dělat chyby, oni jsou tak zkušený tým, že nás budou trestat,“ upozornil Vahala.

Jeden z týmů si v každém případě vybojuje zlatý mečbol „Fanoušci tam dělají skvělou atmosféru, ženou je. Co jsme viděli v semifinále, doma je Chrudim válec, venku se jim tolik nedaří. Určitě je lepší tam jet za stavu 1:1 na zápasy, než kdyby nám šlo o všechno. Pojedeme tam v dobré náladě a budeme chtít urvat druhý bod. A doma se pak pokusit o třetí,“ plánoval odhodlaně Künstner.

V Plzni se bude s jistotou hrát čtvrtý zápas ve čtvrtek od 20.20 hodin, znovu v přímém přenosu ČT. To už může být večer, který určí letošního ligového šampiona.