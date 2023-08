Trenér pardubických florbalistů Štancl: Potopily nás koncovka a hloupé tresty

„Nemyslím si, že by to byl z naší strany proti Spartě, která má do sezony velké ambice, vyloženě nepovedený zápas,“ uvedl kouč Štancl pro Facebook Sokolů. „Ale bohužel jsme jí v první třetině dovolili jít do vedení po tom, co jsme na dvě minut totálně odflákli blokování střel. Pak jsme se drželi, ale o skóre rozhodly dvě věci. Naše nemohoucnost v zakončení, protože na jeden gól z přesilovky se prostě nevyhraje, a zbytečná vyloučení v závěru, která Sparta potrestala,“ vypočetl.

Čestný úspěch Východočechů zaznamenal až v 52. minutě obránce Prix. Snížením na 1:2 vykřesal naději na obrat, jenže favorit z hlavního města ji rychle zaplašil.

„Abychom na tom za dva týdny (start ligové sezony v pražských Štěrboholích proti Black Angels v neděli 10. září) byli o dost lépe, musíme v naší hře udržet mnoho pozitivních prvků, a řadu negativních naopak odstranit,“ velel Štancl.