Futsalisté Portugalska si zahrají o titul na MS, na penalty zdolali Kazachstán

Portugalci odehráli v play off MS třetí dramatický zápas za sebou. V osmifinále Srbsko a ve čtvrtfinále přemožitele Čechů Španělsko porazili po prodloužení a do nastavení šli i dnes, poté co Kazachstán v poslední minutě řádné hrací doby vyrovnal na 1:1.

Na začátku prodloužení dokonce jeden ze tří Brazilců v kazašském týmu Douglas otočil na 2:1, ale půldruhé minuty před koncem nastavení poslal Bruno Coelho duel do penalt. V rozstřelu rozhodl v páté sérii o výhře Portugalců 4:3 Brito.