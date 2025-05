V nejvyšší české soutěži odehrál jedenačtyřicetiletý Rešetár 441 utkání, vstřelil 383 gólů a zaznamenal 239 asistencí. Další zápasy přidá jako trenér. Helas Brno, dvojnásobný semifinalista první ligy z posledních dvou ročníků nejvyšší soutěže, počítá s rodákem z Aše už od přípravy na příští sezonu.

„U futsalu bych určitě rád zůstal, za ty roky člověk nasbírá hodně zkušeností a mohl by je předat dál. Je to možná varianta do budoucna, ale zatím to není téma,“ vyprávěl Rešetár v prosinci 2023, když končil v národním týmu.

Lukáš Rešetár (vpravo s pohárem) se raduje z jednoho ze svých titulů s Plzní ve futsalové lize.

Po roce a půl už pro něho trénování tématem je. Zkušenosti už průběžně získává od ledna v reprezentaci, kde se stal technickým vedoucím a vypomáhá v přípravě. Podle zjištění iDNES.cz je nyní vyráží zúročit do Brna.

V Helasu se setká s dosavadním koučem ligového celku Tomášem Galiou, trenérem reprezentační sedmnáctky, a také Petrem Lesenským, vedoucím A-mužstva národního týmu. Lesenský je jedním z vedoucích představitelů brněnského klubu.

Nabídku trénovat dostal Rešetár hned po ukončení kariéry v Plzni, k dohodě však nedošlo. „Má pracovní povinnosti v Pardubicích, pro něj by to nedávalo z hlediska cestování smysl,“ uvedl tehdy klubový manažer Jakub Hodek.

Helas, fungující od loňska pod novým vedením s velkým důrazem na vlastní mládež a rozvoj, pochodil lépe. Oficiálně by měl být výrazný futsalový třesk oznámen do konce týdne. Brněnský celek, který v minulých dvou sezonách v prvoligovém semifinále vždy hladce vypadl s Chrudimí, by s Rešetárem v zádech rád svoji pozici v české špičce posílil.

Za českou reprezentaci nastoupil Rešetár do 167 utkání, v nichž dal 91 branek. Reprezentoval na pěti evropských šampionátech (včetně bronzu v roce 2010) a třech světových šampionátech. Svůj poslední reprezentační zápas odehrál 20. prosince 2023 proti Slovinsku.