Futsalisté Sparty vstoupí mezi elitu Ligy mistrů střetem s Barcelonou

Sparta, která v minulé sezoně sesadila z pomyslného futsalového trůnu Chrudim a v LM startuje poprvé, prošla do elitní fáze díky suverénnímu triumfu v říjnové základní skupině.

Pražané využili toho, že úvodní fázi hostili, a vyhráli všechny tři duely s rumunskou Csíkszeredou (7:3), maltským St. Andrews (5:1) i polským celkem Bielsko-Biala (4:1). V pátek se svěřenci Beniho Simitčiho naladili suverénním ligovým vítězstvím 9:0 v derby se Slavií.

„Naším cílem je poprat se hned v prvním zápase o co nejlepší výsledek a od toho se bude odvíjet všechno ostatní. Bylo by ale špatné, kdybychom neměli za cíl postup do Final Four. Všichni víme, že to bude extrémně náročné, ale až zápasy ukážou, jestli na to máme, nebo ne,“ řekl sparťanský kapitán Tomáš Drahovský pro web eFutsal.cz.

Barcelona futsalovou Ligu mistrů vyhrála v letech 2012 a 2014, v minulé sezoně skončila třetí. Drahovský loni na jaře v dresu Cartageny dokázal Kataláncům vstřelit tři góly ve španělské lize.

Program skupiny D Středa 20. listopadu:

15:00 Barcelona - Sparta

17:30 Minsk - Cherson Čtvrtek 21. listopadu:

15:00 Cherson - Barcelona

17:30 Minsk - Sparta Sobota 23. listopadu:

10:00 Sparta - Cherson

12:30 Barcelona - Minsk

„Mám na zápasy s Barcelonou pěkné vzpomínky. Myslím ale, že ze mě strach mít nebudou. Od toho zápasu už uběhla nějaká doba a pro ně to dobré vzpomínky nejsou, tak to již jistě hodili za hlavu,“ uvedl slovenský futsalista.

„Barcelona bude jednoznačný favorit, o tom nikdo nepochybuje, my se budeme pokoušet o malý zázrak. Po tom, co se stalo nedávno ve fotbalové Lize mistrů, kde se Barcelona také bála českého týmu, se o totéž musíme pokusit i my,“ doplnil brankář Ondřej Vahala, jenž připomněl nedávné vyrovnané partie fotbalistů Slavie s „Barcou“ ve skupině LM.

Sparťané nepodceňují ani Minsk a Cherson. „Všechno jsou to mistři svých zemí. Mají velmi kvalitní hráče a my se nemůžeme upínat jen k zápasu s Barcelonou. Na druhou stranu, papírově bude právě zápas proti Barceloně pro nás ten nejdůležitější,“ upozornil Vahala.