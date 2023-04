Chrudim prošla rychle dál. Ale Liberec s námi dokázal běhat, uznal Balog

Mohlo by vám připadat, že by se nic nestalo, pokud by futsalová Chrudim, obhájce mistrovského titulu, první kolo play off vynechala a naskočila rovnou do semifinále. Čtvrtfinálovou sérii s Libercem totiž zvládla v poklidu 3:0 na utkání, stejně jako si Plzeň, s níž se v základní části neúspěšně prala o první místo v tabulce, poradila s Perštejnem.