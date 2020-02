Cíl jsme splnili, těší futsalového reprezentanta Slováčka

„Je dobré, že jeden druhého známe, víme, co od sebe čekat. Hlavně při bránění si dokážeme navzájem pomoci a tkví v tom naše velká výhoda,“ říká Slováček v rozhovoru na webu Chrudimi.

Češi tedy vstoupili do 3. fáze kvalifikace na letošní šampionát v Litvě vítězně. Již v poločase vedli 2:0. „Jsme rádi, že jsme tento důležitý zápas zvládli. Ať se stane cokoliv, budeme teď hrát o postup až do závěrečného zápasu. To bylo naším cílem,“ těší Slováčka.

„Se Slovinskem to prvních deset minut bylo takové seznamovací. Nikdo nechtěl udělat chybu, ale dokázali jsme otevřít skóre a soupeř musel začít více presovat. Po gólu na 2:0 ještě víc znervózněl,“ dodává Slováček.

Výhru pak pečetil proměněnou penaltou další z chrudimských hráčů Tomáš Koudelka. „Pokračovali jsme v dobrém bránění a se štěstím dali další gól. Penalta byla asi oprávněná,“ uvažuje Slováček. Včera večer „repre“ sehrála další kvalifikační zápas s Rumunskem a rovněž vítězně (4:0). Postup na MS tak mají na dosah.