Futsalisté po gólu 10 sekund před koncem prohráli v kvalifikaci o MS v Itálii

Čeští futsalisté v dramatickém utkání ve městě Policoro třikrát vedli. Po výborném vstupu do zápasu získali díky Pavlu Drozdovi a Matěji Slováčkovi už v 6. minutě dvoubrankový náskok, ale Italové za další čtyři minuty srovnali. Neumannovy svěřence poslal znovu do vedení Radim Záruba, domácí však ještě do poločasu skóre otočili na 4:3.

Obrat se v druhé půli podařil i Čechům, když nejprve Tomáš Vnuk srovnal a pak Záruba odkopem přes celé hřiště do prázdné branky ve 37. minutě upravil na 5:4. Italové ale za necelou půlminutu srovnali a deset sekund před koncem po tvrdém napadání Fabricoo Calderolli završil hattrick a stanovil konečné skóre.

Po polovině odehraných zápasů jsou čeští futsalisté ve čtyřčlenné tabulce bez bodu poslední, se sedmi body vede Španělsko. Odvetnou fázi zahájí Češi ve středu v Plzni proti Itálii.

Na MS do Uzbekistánu postoupí přímo jen vítězové skupin, čtyři nejlepší celky na druhých místech čeká baráž.

Kvalifikace MS 2024 futsalistů skupina D elitní fáze Itálie - Česko 6:5 (4:3)

Branky: 8., 18. a 40. Calderolli, 10. a 37. Motta, 17. Isgro - 11. a 37. Záruba, 3. P. Drozd, 6. Slováček, 27. Vnuk.

Sestava Česka: Vahala (Němec) - Záruba, Slováček, D. Drozd, P. Drozd - Křivánek, Rešetár, Holý, Knobloch - Homola, Vnuk, Seidler. Trenér: Neumann. Slovinsko - Španělsko 1:1 (0:1)