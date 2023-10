Itálii máme co vracet, hlásí s reprezentací se loučící futsalista Rešetár

„Postupová matematika hovoří jasně a asi jsme s největší pravděpodobností mimo hru. Všechny tři zápasy jsme sice byli důstojným soupeřem, ale bohužel nám chybělo i trochu štěstí a nemáme ani bod,“ říká zklamaně reprezentační kouč Tomáš Neumann.

Češi rozehráli kvalifikaci se Španěly. S největším favoritem skupiny drželi v poločasu bezbrankovou remízu, ve druhém dějství ale třikrát inkasovali. Bodovému úspěchu byli blízko ve slovinském Mariboru, nakonec odešli poraženi o gól, stejně jako v divokém zápase v Itálii, kde padla rozhodující branka až v samotném závěru utkání.

„Se Španělskem jsme měli na remízu, ale neproměnili šance a to nás stálo lepší výsledek. Mrzí mě prohra ve Slovinsku 1:2, kde jsme měli jasně vyhrát. Hlavně druhou půli jsme domácí přehrávali, ale zase nevyužili ani ty největší příležitosti, včetně penalty za stavu 1:1.

V Itálii jsme minulý pátek podali asi nejlepší výkon, ale na body opět nedosáhli. Tři minuty před koncem jsme vedli 5:4, ale soupeř rychle srovnal a rozhodující branka přišla deset sekund před koncem. Té však předcházel faul na Vnuka, který rozhodčí bohužel nechali bez povšimnutí,“ zhodnotil dosavadní kvalifikační cyklus trenér Neumann.

V nominaci českého trenéra mají početné zastoupení hráči mistrovského Interobalu Plzeň, kteří se tak představí v domácí hale na Slovanech. Brankáře Vahalu s Němcem doplňují Holý, Křivánek, Knobloch, Vnuk a Rešetár. Pro nejzkušenějšího borce a střelce osmaosmdesáti reprezentačních branek Lukáše Rešetára se jedná velmi pravděpodobně o loučení s národním týmem.

„Přestože reálná šance na postup už asi není, chceme kvalifikační skupinu dohrát na maximum. Ve středu uděláme všechno pro to, abychom Itálii vrátili smolnou porážku. Už před začátkem kvalifikace jsem to vnímal tak, že to budou moje poslední zápasy. Věřil jsem, že se dostaneme ještě alespoň do baráže, ale bohužel to vypadá, že následující tři starty zakončí mojí reprezentační kariéru,“ naznačil český kapitán Rešetár.