Boj o Euro. Snad se štěstí přikloní, věří český futsalista Seidler

„Chtěl jsem si míč posunout dopředu a Polák mě trošku vzal. Špatně jsem dopadl, asi se mi trošku obnovilo zranění. Ale doufám, že do odvety to bude dobré, “ hlásil jednatřicetiletý Seidler, sedminásobný vítěz ankety Futsalista roku.

Ve středu Češi zakončí kvalifikační boje o evropský šampionát. A k tomu, aby si udrželi šanci na postup ze druhé příčky tabulky, potřebují v Polsku neprohrát. Oba rivalové mají nyní po osmi bodech, o tři víc má favorizované Portugalsko, které dnes hostí poslední Norsko.

„Doma jsme nehráli úplně zle, i když jsem byl strašně zklamaný ze začátku zápasu, který jsme zaspali a dostali dva hloupé góly. Poláci byli velmi efektivní, naštěstí se nám ještě v prvním poločase podařilo vyrovnat na 2:2,“ mínil Seidler.

Sám se prosadil v desáté minutě, kdy zblízka usměrnil míč do sítě po přihrávce klubového parťáka z Plzně a reprezentačního kapitána Rešetára. „Vím, že Lukáš tyhle akce dělá. Má je rád, umí si míč pěkně hodit po lajně. Nastřelil to pak z levé strany před branku a mě to jen trefilo,“ popisoval střelec v rozhovoru pro svazový web.

„Takových gólů už jsem Jumbovi a nejen jemu připravil spoustu. Spíš mě zarazilo, že tam na mě Poláci nechali jednoho ze svých nejpomalejších hráčů,“ pousmál se Lukáš Rešetár, který ve druhé poločase povedenou akcí zařídil remízu 3:3. „Obránce jsme si trošku vycukal, počkal na pohyb a mezi jeho nohama vystřelil. Gólman toho moc neviděl,“ líčil Rešetár.

Jumbo, jak se přezdívá Seidlerovi, si v duelu připsal reprezentační trefu s pořadovým číslem 99. A o ten stý jej ke konci druhého poločasu dělila jen branková konstrukce. „Doufám, že přijde ve středu. Věřím, že smůlu jsme si doma vybrali, štěstí se v Polsku obrátí a my tam vyhrajeme,“ přál si Seidler.