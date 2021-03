Čeští futsalisté v kvalifikaci ME vyzvou obhájce zlata Portugalce

Po přelosování kvalifikační skupiny se měli Češi na úvod dvakrát střetnout s Norskem. To ale kvůli protiepidemickým opatřením nemohlo uspořádat domácí duel a chtělo hrát dvakrát v ČR. Seveřané ale v daných termínech do Brna nedorazili, takže svěřenci trenéra Tomáše Neumanna získali šest bodů za dvě kontumační výhry 5:0 a vedou tabulku.

Čeští futsalisté nyní měli letět do Portugalska a v odvetě hostit obhájce evropského zlata na domácí palubovce. Kvůli pandemii ale byla obě utkání na poslední chvíli přesunuta do Lodže, kde se odehrají také souboje Polska s Norskem.

„Všichni víme, že žijeme ve velice těžké době a my některé věci neovlivníme. Hraje se bez diváků a domácí prostředí tak nehraje takovou roli jako s fanoušky na tribuně. Hlavně bych si přál, aby se vůbec hrálo,“ uvedl trenér Neumann v tiskové zprávě.

Portugalci na úvod osmé skupiny doma překvapivě remizovali s Polskem 2:2, pak sice v odvetě zvítězili 3:0, ale mají o dva body méně než český výběr. Mužstvo z Pyrenejského poloostrova je favoritem, přestože mu bude chybět zraněný hvězdný kapitán a šestinásobný nejlepší futsalista světa Ricardinho.

„Cestu nám ukázali Poláci. Musíme hrát velmi pečlivě v obraně, dobře se zajišťovat, být rychlí v přesunech, silní na míči a kvalitně zakončovat. Samozřejmě, že se musíme vyvarovat chyb a musíme podat výkon na hranici našich možností,“ upozornil Neumann.

„Budu spokojený, když se po každém zápase budu moct podívat každému hráči do očí a říct si, že jsme odvedli dobrou práci, nemáme se za co stydět. Když k tomu přibude nějaký ten bodík, bude to k plusu,“ dodal reprezentační trenér, jehož svěřenci v listopadové baráži postoupili přes Chorvatsko na mistrovství světa.

Na evropský šampionát 2022 v Nizozemsku se kvalifikují vítězové osmi skupin a šest nejlepších celků z druhých míst. Dva nejhorší týmy na druhých pozicích si o postup zahrají v baráži.