Další Zaťovič si podmaňuje Brno. Hokejistův bratranec dává góly za Helas

Do loňska šéfoval hokejistům Komety jako kapitán Martin Zaťovič. Na podzim odešel do prvoligového Přerova, rodinná stopa v Brně však na moc dlouho nevychladla. Na začátku letošního roku posílil tamní futsalisty Helasu jeho bratranec Patrik Zaťovič a stejně jako hokejový „Zaťa“ je i on klíčovým hráčem svého týmu, jemuž pomohl do semifinále první ligy.