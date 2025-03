Ještě nemíníme končit. Ani já, ani Helas, hlásí hrající futsalová legenda

Pokud by se okolnosti sešly výrazně v jeho neprospěch, může úterní čtvrtý zápas čtvrtfinále v Brně znamenat pro bývalého reprezentanta Cupáka dokonce i poslední zápas v nejvyšší soutěži v kariéře. Uvědomuje si totiž, že pokud se před příští sezonou ve svých šestatřiceti letech nebude trenérům Helasu hodit do koncepce, ukončí mu to působení v lize.

„Realizační tým na příští sezonu ještě nemáme,“ zvažuje své vyhlídky Cupák, jenž je v Helasu nejen hráčem a hrajícím asistentem trenéra, ale rovnou i předsedou oddílu.

„Sám jsem vyslovil přání ještě nejméně jednu sezonu pokračovat. Pokud ale přijde trenér a řekne, že by chtěl kádr okysličit, budu to respektovat. Přistoupím na to, co přinese Helasu to nejlepší. Ještě máme béčko ve druhé lize, tam můžu mladým klukům předávat zkušenosti – pokud by byl zájem,“ uvažuje veterán.

David Cupák, kapitán futsalistů Helasu Brno, ve čtvrtfinále nejvyšší soutěže proti Kadani. (3. dubna 2024)

Tak daleko nicméně ještě domýšlet okolnosti nechce. Především totiž doufá, že brněnskému klubu v nepříznivě rozehraném čtvrtfinále ještě sezona nekončí. „Pořád si myslím, že máme dost zkušených hráčů na to, abychom misky vah převážili na naši stranu,“ domnívá se Cupák.

Blízko klíčové výhře na hřišti soupeře byl Helas už v neděli, kdy ještě tři minuty před koncem vedl 2:0. Pak domácí drtivým finišem otočili na 3:2, díky čemuž se ujali vedení v sérii. Čtvrtý duel je na programu v úterý v 19:30 v Brně-Králově Poli, případný pátý pak v pátek ve 20 hodin v Praze.

A Cupák má i jednu osobní motivaci, proč si přeje sezonu co nejvíc natahovat. Momentálně mu chybí tři góly do dosažení hranice 250 ligových branek.

„Pro mě je hlavní tým, abychom uspěli. Ale nebudu lhát, že na góly nehraju. Když budeme kopat penaltu, tak si balon bere Cupák, ať bude na hřišti kdo chce,“ usmívá se hráč, jehož kariéra je s brněnským futsalem spjatá od jeho 16 let.

„Všichni ví, že o těch 250 gólů stojím. Když dám nějaký na tréninku, hned se z legrace hlásím, že chybí ještě dva. Mluvím o tom já, připomíná mi to okolí, jsem nejblíž z aktivních ligových hráčů. Určitě by bylo pěkné ty tři góly nastřílet. Když se to nepovede, svět se nezboří, zároveň ale nevidím důvod, proč za tím nejít. Přihrávat v situaci, kdy bych mohl zavěsit, se rozhodně nechystám,“ plánuje otevřeně ostřílený plejer.

Pokud by se mu však potřebné branky dát nepovedlo, Helasu v týdnu skončila sezona a jeho kariéra byla na vážkách, vylučuje brněnský veterán, že by hráče-Cupáka měl v kádru pro příští sezonu udržet z pozice nejvyššího předseda-Cupák.

„Takové rozhodovací ambice já nemám. Tak jako mě trenér nemůže vyhodit z místa šéfa klubu, tak já nemůžu trenérovi mluvit do toho, koho na soupisce chce nebo ne. Můžu mu dát nějaké návrhy, rozhodnutí je ale na něm a já to musím respektovat,“ dodává Cupák rezolutně.