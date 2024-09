První gól „nového“ Helasu dal brankář. Chci střílet co nejvíc, hlásí

Svůj první ligový gól dal Andrej Mykytjuk před čtyřmi lety po sólu přes celé hřiště, při němž prošel kolem několika soupeřů. Novinkou pro brněnského brankáře skórování není, výjimečnou událostí však pořád ano.

Rozpomněl se na ně minulý pátek v duelu Helasu proti Ústí nad Labem na sklonku prvního poločasu za stavu 0:1. Helas sáhl k power play, což je ve futsalu – na rozdíl například od hokeje – běžný herní prvek, a vyrovnáním ho korunoval právě pětadvacetiletý reprezentant Mykytjuk.

Helas Brno PRVNÍ LIGOVÁ BRANKA | Andrej Mykytjuk a jeho málo vídané sólo přes celé hřiště, díky kterému si připsal první ligovou trefu. 0 0

„Tuhle variantu power play hrajeme běžně, používáme ji k rozdrobení tlaku soupeře a vyjetí z jeho napadání. V pátek ale z mé strany šlo hlavně o snahu vyrovnat. Byl jsem už naštvaný, co za šance jsme neproměnili. Sám jsem řval na hráče, ať to nastřelují na zadní tyč, ať zakončují líp. Takže jsem šel dopředu odhodlaný trefit se. Proto jsem si balon vzal,“ popsal svoje naladění před akcí gólman Helasu.

„Na naší polovině hřiště mohu hrát s míčem jenom jednou, pak už přihrávku dostat nesmím. Na útočné půlce už můžu hrát, jak chci. Dnes (s Ústím) jsme z toho i inkasovali, ale to není často. Většinou z power play buď dáme gól, nebo z ní vznikne aspoň šance,“ upřesnil.

Helas se loučil s nestorem Loupem Krátce před domácím utkáním se Helas Brno rozloučil se svým dlouholetým předsedou Janem Loupem (na snímku vpravo). Z funkce odešel po dvaačtyřiceti letech. Tradiční futsalový klub převzalo nové vedení, prezentované činovníky mládežnického projektu Orel Řečkovice v čele s Petrem Lesenským (vlevo), vedoucím mužstva seniorské futsalové reprezentace.

První utkání nové sezony sehrál se svým týmem na začátku září v Plzni, kde Helas finalistovi první ligy podlehl 1:5. Proti Ústí nad Labem měl pak domácí premiéru v soutěži. I proto se Brňané snažili od začátku jít za co nejlepším výsledkem. Snaha ovšem vyústila jen v remízu 2:2.

„Na konci měl soupeř dokonce několik brejků, při nichž nás podržel Andy,“ pochválil oporu týmu kouč Oleksandr Danko.

Mykytjuk si ale zápas bude pamatovat hlavně díky svému gólu. Přestože je svátečním střelcem, rád by se do statistik zapisoval co nejčastěji.

„Je to super pocit, výjimečná věc. Já chci, aby se z ní stala věc naprosto normální. Myslím si, že budoucností futsalu je hra s brankářem vepředu, aby uměl vyjet, dát gól. Bude to nedílná součást mého řemesla. Potřebuji vyladit střelu, abych se trefoval víc,“ říká o gólmanských výpadech obecně Mykytjuk, který ve svých brněnských fotbalových začátcích prošel Dostou Bystrc, Zbrojovkou a Spartou Brno.

Nejen na základě těžkých zápasů v prvních dvou ligových kolech si uvědomuje, že Helas čeká náročná sezona. Navazuje sice na semifinále z minulé sezony, v níž si zahrál i finále poháru, zároveň však prošel i obměnou kádru.

„Letos se musíme hlavně stabilizovat, abych na výsledek mohli zaútočit zase v příští sezoně,“ řekl.