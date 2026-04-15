Plzeň vytasila recept na rychlé zakončení, za sedm vteřin stihla i opakovanou střelu

  12:31
Drama v závěru základní hrací doby nabídl první finálový zápas futsalové ligy. Sedm vteřin před koncem Seidler dostal Chrudim do vedení 3:2, ale domácí Křivánek stihl v těsně před koncem vyrovnat. V prodloužení pak dvěma góly rozhodli Plzeňští o tom, že z dramatického zápasu berou první bod za výhru 5:3.

Radost Adama Knoblocha z Plzně. | foto: Zonerama / Martin Sazama / Interobal Plzeň

„Tato výhra může být velkou psychickou výhodou. První zápas měl všechno, co k finále patří. Jsem moc rád, že jsme to zvládli. Teď se musíme co nejlépe připravit na druhý duel,“ prohlásil trenér Peter Kozár.

V prvním poločase branka nepadla, ale o zajímavé akce před oběma brankami nouze nebyla. Po čtvrt hodině zakončoval v dobré pozici Holý, míč však nasměroval vedle tyče. O čtyři minuty později vyrazil gólman Žežulka nebezpečnou ránu hostů.

Rešetár přestavuje kamarádovi Cupákovi brněnský Helas za zády, ale s požehnáním

Skóre se poprvé změnilo ve 25. minutě, kdy měl nejprve velkou příležitost chrudimský Koudelka, ale z protiútoku udeřil na druhé straně Francisco Mikuš, který poslal míč přesně k tyči. Zanedlouho ale bylo vyrovnáno, když Žežulku prostřelil na přední tyči David Drozd. Hosté pak měli příležitosti ke vstřelení druhé branky, jenže obrana Interobalu odolala.

A pak už přišel strhující závěr.

Necelé tři minuty před koncem proměnil Křivánek penaltu za ruku hostujícího hráče. Jenže téměř okamžitě dokázala Chrudim srovnat po parádní trefě Grycyny do šibenice a sedm vteřin před koncem poslal Seidler hosty poprvé do vedení.

„V první řadě k tomu vůbec nemělo dojít, druhý i třetí gól jsme soupeři vlastně darovali. Tohle si budeme muset vyříkat, ale je to za námi,“ popsal kouč. Ve strhujícím závěru Křivánek opakovanou střelou vyrovnal na 3:3 těsně před závěrečnou sirénou. „Důležité bylo, že jsme to nevzdali a dobře zareagovali. Máme nějaké varianty na rychlá zakončení, když zbývá pár sekund, a jsem velmi rád, že to vyšlo,“ pochvaloval si Kozár.

Úvod desetiminutového prodloužení patřil Chrudimi, ale po jejím faulu využil Künstner přímý kop a Plzeň znovu vedla. Hosté sáhli k power play, ale Knobloch trefil přes celé hřiště opuštěnou branku a pojistil první bod v sérii.

„Hrozně těžký zápas. Vedli jsme, ale vyrovnávací gól na 1:1 padl po mojí chybě, což mě hodně mrzí. Vlastně všechny branky jsme dostali po chybách, ale naštěstí jsme to na konci urvali. Tenhle bod má velkou cenu,“ líčil Adam Knobloch, který nastoupil po zranění. „Teprve se dostávám do zápasového tempa. Ke konci jsem byl úplně vyšťavený,“ dodal.

Série pokračuje ve čtvrtek druhým zápasem v Chrudimi.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Už brzdím i skáču! Gabriel se naučil snášet samotu, ve Španělsku o něj pečuje expert

Liberecký obránce Šimon Gabriel oslavuje svůj gól.

Před půl rokem si v Teplicích přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, následovala operace a předčasný konec sezony. Liberecký stoper Šimon Gabriel teď intenzivně rehabilituje ve španělské Marbelle,...

15. dubna 2026

Jako filmové hvězdy. Basketbalistky vyměnily dresy za večerní róby

Azzi Fuddová, Flau’Jae Johnsonová a Awa Fam Thiamová na galavečeru Draft WNBA...

Hvězdy ženského basketbalu odložily sportovní dresy a oblékly elegantní šaty. Během galavečera Draft WNBA vyvrcholil výběr nových hráček do týmů nejprestižnější ženské basketbalové ligy světa. Vedle...

15. dubna 2026  12:45

Rallye Šumava Klatovy 2026: program, výsledky, startovní listina, trasa

Simon Wagner a Hanna Ostlenderová na trati Barum rally

Rallye Šumava Klatovy zahájí 24. dubna sezonu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V našem článku najdete její program, výsledky, přihlášené posádky nebo informace o vstupenkách.

15. dubna 2026  12:43

Plzeň vytasila recept na rychlé zakončení, za sedm vteřin stihla i opakovanou střelu

Radost Adama Knoblocha z Plzně.

Drama v závěru základní hrací doby nabídl první finálový zápas futsalové ligy. Sedm vteřin před koncem Seidler dostal Chrudim do vedení 3:2, ale domácí Křivánek stihl v těsně před koncem vyrovnat. V...

15. dubna 2026  12:31

Nejlepší mezi nejhoršími. Vancouver vybral Hronka jako nejužitečnějšího hráče

Filip Hronek (17) z Vancouver Canucks a Trevor Moore (12) z LA Kings.

Filip Hronek si vysloužil ve Vancouveru ocenění pro nejužitečnějšího hráče týmu v tomto ročníku NHL i pro nejlepšího obránce. Kanadský klub to oznámil na svém webu.

15. dubna 2026  12:22

Paní průkopnice. Fotbalisté Unionu Berlín mají trenérku, kdy dojde i na Česko?

Premium
Marie-Louise Etaová a její svěřenci na tréninku Unionu Berlín

Víte, co mají společného Union Berlín a Union Břevnov? Tedy kromě slova „Union“? Oba dva mužské fotbalové týmy trénuje žena. Celek hrající 9. ligu (nejnižší v Praze) vede od loňska Jana Macourková. A...

15. dubna 2026

Zemřel obránce José Santamaría, legenda Realu Madrid a čtyřnásobný vítěz PMEZ

Bývalí hráči Realu Madrid Enrique Pérez (vlevo) a José Emilio Santamaría v...

Ve věku 96 let zemřel bývalý fotbalový obránce José Emilio Santamaría, který s Realem Madrid čtyřikrát vyhrál Pohár mistrů evropských zemí. Informoval o tom španělský velkoklub. Santamaría patřil do...

15. dubna 2026  11:46

Potřebuje operaci, píší o Liverpoolu po vyřazení. Slota v Anglii kritizují i za sestavu

Liverpoolský kouč Arne Slot během utkání Ligy mistrů s PSG.

Na titulky v médiích se coby profík pochopitelně nedívá, jinak by Arne Slot, kouč fotbalového Liverpoolu, neměl klidné spaní. Po vyřazení z Ligy mistrů a druhé prohře s PSG (0:2) by si mohl na...

15. dubna 2026  11:15

Drsný pád Dynama. Potíže trvají roky, vše začalo odmítnutím smělého plánu

Opavský kapitán Jiří Janoščín tlačí na českobudějovického útočníka Jiří Skaláka.

Pamatujete vůbec, kdy začaly tahanice kolem Dynama? Možná vám to splývá, ale téměř neustálý kolotoč změn trvá už zhruba šest let. Co platilo tři roky zpátky, by dnes fanoušci brali jako výsost. Třetí...

15. dubna 2026

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

Chci hrát s čistou hlavu za Karvinou, říká Kačor. Já jako Šulc? Kdo by nechtěl

Karvinský záložník Pavel Kačor padá po souboji s libereckým Vojtěchem Stránským.

Se dvěma góly, svými prvními v nejvyšší domácí soutěži, je záložník Pavel Kačor nejlepším střelcem fotbalistů MFK Karviná v jarní části první ligy. Ostatně Karvinští moc gólů nenastříleli, v devíti...

15. dubna 2026  10:30

Cesta z krize? Česká liga je víc ragby než fotbal, samo to nepůjde, říká Mikloško

Šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško.

Postup do semifinále českého poháru přes Hradec Králové na penalty a v lize jedna výhra, jedna remíza a čtyři porážky. Taková je bilance fotbalistů Baníku Ostrava pod trenérem Ondřejem Smetanou,...

15. dubna 2026

