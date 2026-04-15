Plzeň vytasila recept na rychlé zakončení, za sedm vteřin stihla i opakovanou střelu

„Tato výhra může být velkou psychickou výhodou. První zápas měl všechno, co k finále patří. Jsem moc rád, že jsme to zvládli. Teď se musíme co nejlépe připravit na druhý duel,“ prohlásil trenér Peter Kozár.
V prvním poločase branka nepadla, ale o zajímavé akce před oběma brankami nouze nebyla. Po čtvrt hodině zakončoval v dobré pozici Holý, míč však nasměroval vedle tyče. O čtyři minuty později vyrazil gólman Žežulka nebezpečnou ránu hostů.
Rešetár přestavuje kamarádovi Cupákovi brněnský Helas za zády, ale s požehnáním
Skóre se poprvé změnilo ve 25. minutě, kdy měl nejprve velkou příležitost chrudimský Koudelka, ale z protiútoku udeřil na druhé straně Francisco Mikuš, který poslal míč přesně k tyči. Zanedlouho ale bylo vyrovnáno, když Žežulku prostřelil na přední tyči David Drozd. Hosté pak měli příležitosti ke vstřelení druhé branky, jenže obrana Interobalu odolala.
A pak už přišel strhující závěr.
Necelé tři minuty před koncem proměnil Křivánek penaltu za ruku hostujícího hráče. Jenže téměř okamžitě dokázala Chrudim srovnat po parádní trefě Grycyny do šibenice a sedm vteřin před koncem poslal Seidler hosty poprvé do vedení.
„V první řadě k tomu vůbec nemělo dojít, druhý i třetí gól jsme soupeři vlastně darovali. Tohle si budeme muset vyříkat, ale je to za námi,“ popsal kouč. Ve strhujícím závěru Křivánek opakovanou střelou vyrovnal na 3:3 těsně před závěrečnou sirénou. „Důležité bylo, že jsme to nevzdali a dobře zareagovali. Máme nějaké varianty na rychlá zakončení, když zbývá pár sekund, a jsem velmi rád, že to vyšlo,“ pochvaloval si Kozár.
Úvod desetiminutového prodloužení patřil Chrudimi, ale po jejím faulu využil Künstner přímý kop a Plzeň znovu vedla. Hosté sáhli k power play, ale Knobloch trefil přes celé hřiště opuštěnou branku a pojistil první bod v sérii.
„Hrozně těžký zápas. Vedli jsme, ale vyrovnávací gól na 1:1 padl po mojí chybě, což mě hodně mrzí. Vlastně všechny branky jsme dostali po chybách, ale naštěstí jsme to na konci urvali. Tenhle bod má velkou cenu,“ líčil Adam Knobloch, který nastoupil po zranění. „Teprve se dostávám do zápasového tempa. Ke konci jsem byl úplně vyšťavený,“ dodal.
Série pokračuje ve čtvrtek druhým zápasem v Chrudimi.