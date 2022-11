Futsalisté Chrudimi porazili domácí Kajrat a drží šanci na vrchol Ligy mistrů

Kajrat je dvojnásobným vítězem Ligy mistrů z let 2013 a 2015. Chrudim se ale nezalekla a po přestávce dvakrát zaskočila domácí tým. Po Évertonově rohovém kopu nejprve dostal Chrudim do vedení Srb Marko Radovanovič a krátce po něm zvýšil do prázdné branky střelou přes půlku hřiště Brazilec Torres.

Kajrat snížil minutu a půl před koncem zásluhou Rafaela Vilely. Tentýž hráč si těsně před koncem šel pro míč na chrudimskou střídačku, kde podle severu onlajny.com poslal k zemi Daniela Javorského a dostal červenou kartu.

Další skupiny vedle „céčka“ v Almaty se hrají v Itálii, Španělsku a Chorvatsku, do květnového Final Four postoupí pouze vítězové. Chrudimští patnáctinásobní domácí mistři mohou být prvním českým klubem ve finálovém turnaji.

Futsalová Liga mistrů elitní fáze, skupina C v Almaty Kajrat Almaty - Chrudim 1:2 (0:0)

Branky: 39. Vilela - 23. Radovanovič, 25. Torres. ČK: 40. Vilela. Luxol St. Andrews - Benfica Lisabon 0:6 (0:3)