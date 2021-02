Někteří hráči jsou unavení, říká trenér chrudimských futsalistů Conde

„Musíme nastavit tu správnou strategii. Někteří hráči jsou připraveni, ale jiní budou určitě unavení,“ nepochybuje kouč Východočechů Felipe Conde v rozhovoru pro klubový web. „Je potřeba si to zhodnotit a vybrat pro utkání sestavu tím nejlepším možným způsobem. Chceme totiž předvést to nejlepší a získat tři body,“ dodává.

Conde kritizoval vedení soutěže

Tím hlavním cílem pro letošní sezonu však pro Chrudim jistojistě zůstává Liga mistrů, již za osm dní nastoupí v jejím osmifinále na palubovce Sportingu Lisabon. A právě kvůli tomu se Conde trochu zlobil ve spojitosti s náročným ligovým programem. Především po zmíněném utkání v Plzni, které bylo naplánováno bez předchozí dohody obou týmů.



„Chtěl bych vedení soutěže upozornit, že to je špatně. V lize to vytváří nebezpečný precedens. Ostatní kluby budou teď mít právo na totéž. Vše navíc v době, kdy náš tým hraje hned čtyřikrát v sedmi dnech chvíli před odletem do Lisabonu, kde budeme reprezentovat celou naši ligu. To se mi nezdá chytré,“ uvedl Conde.